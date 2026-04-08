Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența televiziunii Realitatea Plus. Motivul invocat de membrii consiliului este neplata unor amenzi consistente acumulate în ultimul an, în valoare totală de 605.000 de lei. Această decizie tranșantă este una controversată și creează un precedent periculos. Mai mult, conform celor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.

Scenariul este mult mai complicat decât pare la o primă vedere, iar „umbrele trecutului” se desfășoară deasupra unei „scene” tensionate. Promisiunile electorale ale actualului președinte al României par a prinde contur în realitate.

Înainte de a prelua mandatul prezidențial, Nicușor Dan a dat ca exemplu Republica Moldova, în contextul „luptei împotriva dezinformării”.

11 televiziuni fuseseră închise în Moldova, iar Nicușor Dan a spus că „trebuie să învățăm de la ei”.

După preluarea mandatului, Nicușor Dan a rămas consecvent aceleiași idei – „Autoritățile din Moldova au ajuns să închidă unele site-uri care dezinformau și asta vrem să facem și noi”.

„Curățarea spațului public de dezinformare”, idee susținută de Nicușor Dan, revine abrupt în actualitate după ce Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni”

Conform Legii Audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are posibilitatea de a retrage licenţa unui post TV dacă acesta nu poate demonstra, în termen de şase luni de la aplicare, că a plătit amenzile primite. (vezi AICI cum a motivat CNA retragerea licenței Realitatea Plus)

Anca Alexandrescu a reacționat după decizia CNA și a spus că ar avea strânsă legătură cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu.

Ideea ar fi fost aceea ca fostul candidat la Președinția României să nu beneficieze de o platformă media unde să se poată exprima liber.

Anca Alexandrescu a mai anunțat și că Realitatea Plus va continua să emită.

„Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni. Așa cum am spus, nu cedăm. Eu sunt dispusă să fac transmisii din fața Pieței Victoriei sau din fața Palatului Cotroceni”, a spus realizatoarea TV Anca Alexandrescu.

Nicușor Dan, temă pentru CNA?

Cu doar câteva zile înainte de a fi învestit în funcția de președinte al României, Nicușor Dan a lăudat „mutările” din Republica Moldova în contextul luptei pentru combaterea dezinformării.

În țara de peste Prut autoritățile închiseseră deja nu mai puțin de 11 posturi de televiziune, acuzate de „dezinformare”.

„Din păcate pentru noi sau din fericire pentru Republica Moldova, Republica Moldova a fost mult mai performantă în a contrabalansa efectul acestor știri false pentru cetățenii din republică. Trebuie să învățăm de la ei, trebuie să colaborăm cu marile companii de securitate cibernetică”, spunea Nicușor Dan la momentul respectiv.

Practic, Nicușor Dan oferea CNA o „plajă” de lucru foarte mare și, aducând în prim-plan lupta împotriva dezinformării, spunea răspicat că România trebuie să învețe din exemplul Republicii Moldova și să acționeze în consecință.

Nicușor Dan: „Au ajuns să închidă unele site-uri care dezinformau și asta vrem să facem și noi”

Ulterior, învestit în funcția de președinte al României, Nicușor Dan – în timpul interviului acordat site-ului polonez de știri ONET – a dat din nou exemplu Republica Moldova la capitolul „lupta împotriva dezinformării” și a continuat aceeași „linie” pe care o trasase inițial.

Nicușor Dan a recunoscut, la momentul respectiv, că nu analizase foarte bine situația despre care vorbea și nu putea oferi un răspuns complet.

Dar a repetat că Republica Moldova a devansat România la capitolul „tehnic” și că „autoritățile din R. Moldova sunt mult mai bune decât ale noastre”. Apoi a declarat, tranșant, că România trebuie să urmeze exemplul Moldovei, respectiv închiderea unor site-uri care ar dezinforma.

„Cred că sunt două lucruri. În primul rând, nu am un răspuns complet acum, dar din punct de vedere tehnic, știu că autoritățile din R. Moldova sunt mult mai bune decât ale noastre. Ele au ajuns să închidă unele site-uri care dezinformau și asta vrem să facem și noi. Desigur, mereu vom avea întrebări despre echilibru, despre libertatea de exprimare. În al doilea rând, este o întrebare despre încrederea oamenilor în autorități, pe care trebuie să o restabilim”, declara Nicușor Dan.

Jucan, vicepreședintele CNA vrea să pedepsească exemplar Realitatea Plus

Valentin Jucan, cel care deține funcția de vicepreședinte al CNA și este propus pentru a fi președintele consiliului, dorește să „taie în carne vie” și să pedepsească exemplar Realitatea Plus.

Astfel, pare că dorința lui Nicușor Dan de a copia exemplul din Republica Moldova se poate îndeplini rapid. Precedentul – odată creat – ar trebui să pună „pe gânduri” și alte instituții media care și-ar asuma o prea mare libertate de mișcare pe scena audiovizualului din România.

Valentin Jucan a declarat, cu subiect și predicat, că Realitatea Plus nu va mai emite nici măcar în online.

„Vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-iștilor (n.red. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a spus Valentin Jucan.

