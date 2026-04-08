Papa Leon al XIV-lea salută acordul de încetare a focului din Orientul Mijlociu

Vaticanul salută pacea. Papa Leon al XIV-lea a salutat, miercuri, armistițiul de două săptămâni dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Înaltul Pontif a solicitat continuarea eforturilor diplomatice în direcția încheierii conflictului din Orientul Mijlociu.

Papa Leon al XIV-lea, succesorul Papei Francisc începând din luna mai 2025, și-a exprimat bucuria pentru soluția anunțată, miercuri, de președintele american Donald Trump și de reprezentanții Iranului.

Donald Trump a declarat marți, pentru AFP, că Statele Unite au obținut o „victorie totală și completă” prin încheierea unui acord de încetare a focului pentru două săptămâni cu Iranul, scrie agenția de presă franceză.

„În lumina acestor ultime ore de mare tensiune pentru Orientul Mijlociu și pentru întreaga lume, salut cu satisfacție anunțul unui armistițiu imediat de două săptămâni”, a transmis Suveranul Pontif, citat de Reuters, preluată de Mediafax.

Liderul de la Vatican a insistat asupra necesității dialogului ca soluție de pace: „Numai prin revenirea la negocieri se poate pune capăt războiului”.

În ultimele săptămâni, primul papă american s-a remarcat printr-o poziție tot mai vehementă și critică față de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Leon l-a criticat fără menajamente pe președintele Statelor Unite, pentru amenințările lansate împotriva Teheranului.

Critici extrem de dure la adresa președintelui SUA

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, avertiza marți liderul de la Washington, înainte de anunțarea armistițiului.

Papa Leon a reacționat imediat la această retorică violentă:

„Astăzi, după cum știm cu toții, a existat această amenințare la adresa întregului popor iranian, iar acest lucru este cu adevărat inacceptabil. Există cu siguranță probleme de drept internațional aici. Dar mai mult decât atât, este o chestiune morală pentru binele popoarelor”.

