Destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”. Este o alternativă la turismul de masă

Tu știai care este destinația tropicală care concurează cu Insulele Canare, supranumită și „Hawaii-ul Europei”? A devenit o alternativă la turismul de masă. Insula are piscine, trasee de drumeție și a câștigat titlul de „cea mai bună destinație din lume” de 11 ori.

Dezbaterea privind turismul de masă în Insulele Canare a depășit o altă graniță. „Disputa” a ajuns în Germania. Revista de lifestyle WMN a publicat un articol care recomandă Madeira ca destinație alternativă în această vară pentru cei care doresc să scape de ceea ce publicația însăși descrie drept supraaglomerarea arhipelagului Canare. Titlul ales, însă, nu reflectă pe deplin acest lucru, numindu-l „Hawaii-ul Europei”, notează Larazon.es.

Articolul laudă clima blândă a insulei autonome portugheze, traseele sale, punctele de belvedere, cafenelele și restaurantele și, în special, piscinele sale naturale. Revista subliniază faptul că Madeira oferă o alternativă mai relaxantă la supraaglomerarea Insulelor Canare, cu peisaje vulcanice care includ munți, pante și formațiuni naturale unice.

„Rivalitate” între Insulele Canare și Madeira

Ambele destinații câștigă popularitate printre turiști.

Nu este prima dată când Madeira este prezentată ca o alternativă la turismul de masă proiectat de ani de zile asupra Insulelor Canare. Presa britanică a evidențiat recent insula portugheză ca o opțiune mai liniștită pentru familii, subliniind clima blândă pe tot parcursul anului, peisajele diverse și o scenă culinară care completează împrejurimile naturale.

Insulele Canare

Madeira a câștigat tot mai multă vizibilitate în rândul oamenilor, atrăgând anual tot mai mulți turiști. Madeira, care din punct de vedere geografic este un arhipelag portughez din Atlanticul de Nord, „ascunde” numeroase comori naturale care așteaptă să fie descoperite. De pildă, zona este cunoscută pentru istoria locală de vinificație. De acolo provine, de exemplu, vinul de Madeira.

Ce poți vizita în Madeira

Iată câteva locuri care ar putea fi vizitate (locuri naturale, istorice):

  • Centrul vechi din Funchal;
  • Palatul Monte;
  • Laurisilva de Madeira (Pădurea de laur);
  • Pico do Arieiro (Vârful Arieiro);
  • Pico Ruivo;
  • Rabaçal;
  • Ponta de São Lourenço;
  • Pasarela Cabo Girão;
  • Plaja Calheta;
  • Piscinele naturale din Porto Moniz.

