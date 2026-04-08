Prima pagină » Actualitate » Guvernul oferă sprijin financiar de Paște pentru foștii angajați ai Șantierului Naval Mangalia. Ce sumă vor încasa aceștia

Guvernul oferă sprijin financiar de Paște pentru foștii angajați ai Șantierului Naval Mangalia. Ce sumă vor încasa aceștia

Bianca Dogaru
Guvernul oferă sprijin financiar de Paște pentru foștii angajați ai Șantierului Naval Mangalia. Ce sumă vor încasa aceștia
Statul român intervine după falimentul Damen Mangalia și pregătește un sprijin financiar de 6 milioane de lei pentru cei peste 1.000 de români care și-au pierdut locurile de muncă.

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care fiecare fost angajat al șantierului va primi suma de 5.000 de lei. Un element inedit al acestei măsuri este eliminarea birocrației. Ajutoarele vor ajunge la oameni fără ca aceștia să depună cereri sau să treacă prin verificări la domiciliu. Plata se va face rapid, fie prin transfer bancar, fie în numerar, pentru a asigura resursele necesare familiilor înainte de Paște.

Peste 1.000 de persoane în situație critică

Datele de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța arată că peste 1.050 de persoane au rămas fără venituri după prăbușirea gigantului industrial. Ministerul Muncii a decis acordarea acestor sume pentru a preveni riscul de excluziune socială în zona Mangalia. Această sumă vine în completarea altor măsuri, precum plata salariilor restante din Fondul de Garantare pentru o perioadă de șapte luni.

Falimentul Damen Mangalia și impactul local

Șantierul Naval Mangalia a intrat oficial în procedură de faliment după ce creditorii au respins planul de reorganizare. Această decizie a anulat speranțele de atragere a unui investitor strategic și a dus la lichidarea activității. Sindicatele au atras atenția că efectele sunt dezastruoase pentru comunitatea locală, deoarece șantierul reprezenta principalul motor economic al orașului.

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
