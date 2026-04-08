Guvernul oferă sprijin financiar de Paște pentru foștii angajați ai Șantierului Naval Mangalia. Ce sumă vor încasa aceștia

Statul român intervine după falimentul Damen Mangalia și pregătește un sprijin financiar de 6 milioane de lei pentru cei peste 1.000 de români care și-au pierdut locurile de muncă.

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care fiecare fost angajat al șantierului va primi suma de 5.000 de lei. Un element inedit al acestei măsuri este eliminarea birocrației. Ajutoarele vor ajunge la oameni fără ca aceștia să depună cereri sau să treacă prin verificări la domiciliu. Plata se va face rapid, fie prin transfer bancar, fie în numerar, pentru a asigura resursele necesare familiilor înainte de Paște.

Peste 1.000 de persoane în situație critică

Datele de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța arată că peste 1.050 de persoane au rămas fără venituri după prăbușirea gigantului industrial. Ministerul Muncii a decis acordarea acestor sume pentru a preveni riscul de excluziune socială în zona Mangalia. Această sumă vine în completarea altor măsuri, precum plata salariilor restante din Fondul de Garantare pentru o perioadă de șapte luni.

Falimentul Damen Mangalia și impactul local

Șantierul Naval Mangalia a intrat oficial în procedură de faliment după ce creditorii au respins planul de reorganizare. Această decizie a anulat speranțele de atragere a unui investitor strategic și a dus la lichidarea activității. Sindicatele au atras atenția că efectele sunt dezastruoase pentru comunitatea locală, deoarece șantierul reprezenta principalul motor economic al orașului.

