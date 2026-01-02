Ţara europeană în care mamele care lucrează primesc un bonus generos. Despre ce sumă este vorba și în ce condiții se acordă

Italia continuă să sprijine și în 2026 mamele care lucrează prin așa-numitul „bonus mamme lavoratrici” (Working Mothers’ Bonus/Bonusul pentru mamele care lucrează).

Ajutorul ajunge la 720 de euro net pe an, mai mult decât anul trecut, iar condițiile rămân aceleași:

un venit din muncă sub 40.000 de euro pe an;

cel puțin 2 copii în întreținere.

Copilul cel mai mic trebuie să aibă sub 10 ani, sau să fie minor în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii.

Bonusul valorează 60 de euro pentru fiecare lună lucrată și este complet neimpozabil. Pentru cine lucrează întregul an, totalul ajunge la 720 de euro, iar pentru cine începe munca mai târziu, suma se calculează proporțional cu lunile lucrate.

Chiar și o fracțiune de lună este luată în considerare, iar banii vor fi plătiți într-o singură tranșă, în decembrie 2026, exact ca anul trecut, când statul a renunțat la plățile lunare și a optat pentru plata unică de final de an, potrivit FanPage.it.

Bonusul rămâne valabil și în situația în care copilul cel mai mic împlinește 10 ani (sau 18 ani, în cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii) pe parcursul lui 2026: ajutorul se acordă până în luna aniversării.

Există, însă, o excepție importantă. Mamele angajate cu contract pe perioadă nedeterminată, care au trei sau mai mulți copii, beneficiază deja de o altă măsură mai avantajoasă: scutirea totală de contribuții sociale, care poate ajunge până la 3.000 de euro pe an.

Această facilitate rămâne în vigoare până la finalul lui 2026, iar cine se încadrează aici nu poate primi bonusul de 720 de euro, deoarece beneficiază deja de un ajutor mai consistent.

Mamele care îndeplinesc condițiile pentru anul precedent mai au timp până la 31 ianuarie 2026 să solicite bonusul aferent anului 2025, în valoare de 480 de euro.

Pot beneficia mamele salariate, precum și mamele care lucrează pe cont propriu, dacă sunt înscrise într-un sistem de asigurări sociale obligatorii.

Aceasta este una dintre măsurile prin care statul italian încearcă, chiar dacă modest, să sprijine femeile care îmbină munca cu responsabilitatea creșterii copiilor.