Țara în care FEMICIDUL va fi pedepsit cu închisoare pe viaţă. Este în Europa, dar nu e România

26 nov. 2025
Parlamentul italian a aprobat marți, în unanimitate, o lege care include femicidul în codul penal ca infracţiune separată pedepsită cu închisoarea pe viaţă. Senatul aprobase legea la începutul acestui an.

Decizia vine în contextul în care această țară europeană se confruntă cu niveluri ridicate de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor.

Măsura, care a fost luată chiar de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, adaugă femicidul în sistemul juridic italian în temeiul Articolului 577, care prevede închisoarea pe viaţă dacă o femeie sau o fată este ucisă din cauza genului său, din ură sau pentru a-i fi suprimată libertatea, potrivit Agerpres.

De asemenea, noua lege majorează posibilele pedepse pentru urmărire şi pentru distribuirea de videoclipuri false şi creşte finanţarea adăposturilor pentru femei.

FOTO – Captură video (caracter ilustrativ)

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că legea trimite un „semn important împotriva barbariei violenţei împotriva femeilor”.

Pedepse cu închisoare pe viaţă au fost deja pronunţate de mai multe ori pentru uciderea de femei.

Conform statisticilor oficiale, cel puţin 85 de femei au fost ucise în Italia de la începutul anului, majoritatea crimelor având loc în familie sau în cercuri de apropiaţi.

Mediafax
