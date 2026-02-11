După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris miercuri pe Facebook că s-a întâlnit cu conducerea Otokar, compania turcească de la care Primăria Caăitalei a cumpărat 400 de autobuze. Potrivit edilului, foarte multe autobuze Otokar sunt defecte, situație dezvăluită miercuri de Gândul, AICI.

„Astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin garaje și doar 285 sunt pe traseu. Din cauza defecțiunilor și a diferitelor probleme tehnice apărute în lipsa mentenanței care le trebuia asigurată conform contractului.

Asta înseamnă o calitate mai proastă a serviciului de transport public, șoferi care vin la muncă dar degeaba și nu au cu ce munci. M-am întâlnit cu conducerea Otokar și am convenit că în două luni cel puțin 95% dintre cele indisponibile să fie funcționale și pe traseu. Altfel, nu mai stau la discuții, voi executa garanția de bună execuție a contractului”, a precizat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Flota de autobuze Otokar începe să sufere tot mai mult

Reacția primarului general vine după ce Gândul a scris în exclusivitate că autobuzele Otokar se strică foarte des.

Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul primar Nicușor Dan pentru acest dezastru.

„Probleme sunt și cu autobuzele Mercedes Citaro, cumpărate acum 20 de ani, pe vremea primarului Adriean Videanu. Acum, când e frig afară, mai ales diminețile, se pleacă foarte greu cu ele, iar șoferii îngheață de frig până reușesc să le încălzească”, a declarat pentru Gândul Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

Câteva autobuze turcești au luat foc

În aprilie anul trecut, un autobuz Otokar s-a aprins din senin în timp ce era parcat în autobază.

Tot anul trecut, un astfel de vehicul produs în Turcia s-a făcut scrum pe Șoseaua Mihai Bravu din București, iar imaginile uluitoare pot fi văzute AICI.

În decembrie 2023, un autobuz Otokar a ars din temelii în Drumul Taberei. Și atunci, focul s-a aprins de la motor, în spatele autobuzului.

Primăria Capitalei a cumpărat în 2018, cu suma de 458.100.826 de lei fără TVA, 400 de autobuze Otokar.

