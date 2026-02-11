Prima pagină » Actualitate » După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”

După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”

11 feb. 2026, 18:52, Actualitate
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”
Galerie Foto 5

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris miercuri pe Facebook că s-a întâlnit cu conducerea Otokar, compania turcească de la care Primăria Caăitalei a cumpărat 400 de autobuze. Potrivit edilului, foarte multe autobuze Otokar sunt defecte, situație dezvăluită miercuri de Gândul, AICI.

„Astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin garaje și doar 285 sunt pe traseu. Din cauza defecțiunilor și a diferitelor probleme tehnice apărute în lipsa mentenanței care le trebuia asigurată conform contractului.

Asta înseamnă o calitate mai proastă a serviciului de transport public, șoferi care vin la muncă dar degeaba și nu au cu ce munci. M-am întâlnit cu conducerea Otokar și am convenit că în două luni cel puțin 95% dintre cele indisponibile să fie funcționale și pe traseu. Altfel, nu mai stau la discuții, voi executa garanția de bună execuție a contractului”, a precizat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Flota de autobuze Otokar începe să sufere tot mai mult

Reacția primarului general vine după ce Gândul a scris în exclusivitate că autobuzele Otokar se strică foarte des.

Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul primar Nicușor Dan pentru acest dezastru.

„Probleme sunt și cu autobuzele Mercedes Citaro, cumpărate acum 20 de ani, pe vremea primarului Adriean Videanu. Acum, când e frig afară, mai ales diminețile, se pleacă foarte greu cu ele, iar șoferii îngheață de frig până reușesc să le încălzească”, a declarat pentru Gândul Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

Câteva autobuze turcești au luat foc

În aprilie anul trecut, un autobuz Otokar s-a aprins din senin în timp ce era parcat în autobază.

Tot anul trecut, un astfel de vehicul produs în Turcia s-a făcut scrum pe Șoseaua Mihai Bravu din București, iar imaginile uluitoare pot fi văzute AICI.

În decembrie 2023, un autobuz Otokar a ars din temelii în Drumul Taberei. Și atunci, focul s-a aprins de la motor, în spatele autobuzului.

Primăria Capitalei a cumpărat în 2018, cu suma de 458.100.826 de lei fără TVA, 400 de autobuze Otokar.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Este „alarmă” la STB după ce o șină a intrat prin podeaua unui tramvai. S-a recurs la măsuri speciale, ca să nu se ajungă la HAOS în București

Recomandarea video

Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
CONTROVERSĂ Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
20:06
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
MILITAR Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
19:36
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
EXCLUSIV Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
19:04
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
18:35
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
CONTROVERSĂ Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
18:14
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
INEDIT Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”
18:13
Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe