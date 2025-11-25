Ilie Bolojan: „Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”

Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații în cursul zilei de 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Premierul României a declarat că „fiecare caz de femicid este o dramă socială”, iar oficialul „cere instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”.

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, a transmis Ilie Bolojan, marți, 25 noiembrie 2025, arată Mediafax.

El a mai declarat că „prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție”.

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”, a mai punctat premierul.

Salută inițiativa MAI de modificare a legii

Totodată, premierul României a salutat inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Este vorba despre secțiunea care prevede ca agresorii să fie prezentați imediat procurorului atunci când încalcă un ordin de protecție, arată sursa citată.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a mai spus Ilie Bolojan.

Date statistice

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel global, aproape 840 de milioane de femei au trecut prrin violențe fizice și sexuale. De altfel, în România, în prima jumătate a acestui an, peste 61.000 de persoane de sex feminn au fost victimele abuzurilor domestice (Eurostat). Totodată, 55 de femei și-au pierdut viața.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre