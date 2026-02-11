Prima pagină » Actualitate » Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele

11 feb. 2026, 18:24, Actualitate
Sursa foto The Wall Street Journal

Un specialist IT de 31 de ani din Atlanta a cumpărat o locuință de 399.000 de dolari în primăvara lui 2022, în plin boom imobiliar. După doi ani marcați de costuri neașteptate și probleme tehnice, încearcă fără succes să o vândă și spune că proprietatea „nu este ceea ce pare”, conform The Wall Street Journal.

Gio Navarro a vizitat o casă din Atlanta și a semnat un antecontract pentru a o cumpăra în aproximativ 48 de ore, în primăvara anului 2022. Acum se chinuie să o vând, preia Observator.

Navarro vrea să redevină chiriaș și să scape de costurile și bătăile de cap care au venit la pachet cu proprietatea sa de aproximativ 140 de metri pătraţi. Însă, după aproape un an pe piață, nu a primit nicio ofertă pentru locuința cu trei dormitoare pe care a cumpărat-o cu 399.000 de dolari.

„Deținerea unei locuințe nu este ceea ce pare”, a spus Navarro, în vârstă de 31 de ani, care lucrează în domeniul securității cibernetice.

O decizie impulsivă

După două reduceri de preț, locuința sa a ajuns de la 430.000 de dolari la 387.500 de dolari.

Navarro se numără printre americanii care s-au grăbit să cumpere în timpul freneziei de pe piața imobiliară din pandemie, când ratele la credite ipotecare erau mai mici decât își putea aminti oricine, iar oamenii îmbrățișau o nouă eră radicală a muncii de acasă.

Mulți dintre prietenii lui cumpărau în acea perioadă, iar după ce împărțise un apartament cu un coleg de cameră, i-a surâs ideea de a avea un loc doar al lui. Casa pe care a găsit-o avea o bucătărie cu blaturi din granit și o insulă tip „waterfall”.

Atlanta devenise un simbol al boomului din perioada pandemiei, cu un val de noi rezidenți care a generat o piață extrem de competitivă, lăsând mulți cumpărători cu sentimentul că trebuie să acționeze urgent. Însă acum locuințele din zonă rămân mult mai mult timp pe piață.

Prețurile locuințelor din zona Atlanta au crescut cu aproximativ 5% din momentul în care Navarro a cumpărat, până în iulie, după ce au explodat cu 51% în cei trei ani anteriori, potrivit The Wall Street Journal, deși evoluția a variat în funcție de cartier. Răcirea bruscă a pieței îi lasă pe unii vânzători blocați în case care nu li se mai potrivesc.

La scurt timp după ce a devenit proprietar pentru prima dată, o etapă care acum pare de neatins pentru mulți americani, Navarro a văzut pe propria piele că statutul de proprietar vine cu propriul set de dificultăți.

Reparația și lucrările conexe l-au costat peste 13.000 de dolari

Navarro își dorește să închirieze un apartament împreună cu un prieten imediat ce va reuși să își vândă casa. Însă el și alții care au cumpărat în ultimii ani se confruntă cu o piață imobiliară semnificativ schimbată. Zilele licitațiilor între cumpărători și ale ofertelor multiple au apus în multe părți ale țării.

Ratele la creditele ipotecare au crescut puternic, deși s-au temperat la aproximativ 6,5%, de la un vârf de aproape 8% la sfârșitul lui 2023. Nivelul rămâne însă prea ridicat pentru ca deținerea unei locuințe să fie accesibilă pentru mulți, mai ales după creșterea accentuată a prețurilor din ultimii ani.

Cei care au cumpărat mai recent sunt mai predispuși să fie nevoiți să vândă în pierdere sau să aibă un credit, ceea ce înseamnă că datorează mai mult decât valoarea actuală a locuinței.

