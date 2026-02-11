Prima pagină » Actualitate » Coreenii construiesc în România o fabrică de obuziere. Ce producție va avea

11 feb. 2026, 18:28, Actualitate
Coreenii construiesc în România o fabrică de obuziere. Ce producție va avea

Hanwha Aerospace a început dezvoltarea unei unități industriale în România destinată producției de obuziere K9, proiect care marchează extinderea capacităților de apărare și transferul de tehnologie NATO în județul Dâmbovița. Compania a demarat miercuri lucrările la facilitatea de producție pentru vehicule blindate din localitatea Petrești, consolidând angajamentul pe termen lung față de industria de apărare din România și față de securitatea europeană, relatează Adevărul.

Noua unitate, denumită Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, este prima platformă de producție a grupului sud-coreean pe teritoriul european și reprezintă un element important al colaborării strategice dintre Hanwha Aerospace și statul român. Investiția susține obiectivul României de a deveni un centru regional pentru producția de echipamente militare, contribuind totodată la consolidarea securității NATO și a Uniunii Europene.

La ceremonia de lansare au participat oficiali români și reprezentanți ai autorităților sud-coreene din domeniul apărării, printre care consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius-Gabriel Lazurca, viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul Economiei Ambrozie-Irineu Darău, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan și Yong-chul Lee, ministru în cadrul Defense Acquisition Program Administration (DAPA), potrivit Monitorul Apărării.

Jae-il Son, Președinte și CEO al Hanwha Aerospace, a declarat: „Începerea lucrărilor de astăzi reprezintă mai mult decât construcţia unei facilităţi de producţie. Este fundamentul transformării Hanwha Aerospace România într-o companie de apărare cu adevărat românească şi un hub strategic pentru cooperarea pe termen lung în domeniul apărării între ţările noastre.”

El a subliniat rolul strategic al investiției, precizând: „Aceasta este prima unitate de producţie Hanwha Aerospace din Europa şi va deveni un centru esenţial pentru sistemele terestre europene. Dincolo de producţie, ne angajăm la transfer de tehnologie şi la cooperare strânsă cu industria locală, cu obiectivul de a integra România ca pilon-cheie în lanţul global de aprovizionare din domeniul apărării.”

Centru industrial cu rol strategic pentru România şi Europa

Facilitatea din Petrești va ocupa o suprafață de aproximativ 181.055 de metri pătrați și va include linii moderne de asamblare, spații pentru testare și validare, un poligon de testare de 1.751 de metri și laboratoare dedicate cercetării și dezvoltării. Complexul va acoperi întreg ciclul de viață al sistemelor militare terestre, de la dezvoltare și producție până la mentenanță.

În prima fază, unitatea va susține producția locală a obuzierelor autopropulsate K9 și a vehiculelor K10 pentru alimentare cu muniție, urmând să asigure procesele de asamblare, integrare, testare și mentenanță. Compania vizează un grad de localizare de până la 80%, prin implicarea furnizorilor români. Pe termen lung, Hanwha analizează extinderea facilității într-un hub regional pentru sisteme terestre avansate, inclusiv vehicule de luptă ale infanteriei, sisteme de lovire cu rază lungă și vehicule autonome multifuncționale. O eventuală dezvoltare a proiectului, corelată cu programul IFV, ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte.

Compania colaborează deja cu peste 30 de parteneri români, în cadrul strategiei de localizare și dezvoltare a competențelor industriale: „Hanwha Aerospace este pregătită să sprijine România nu doar ca beneficiar, ci şi ca producător, furnizor şi exportator pe piaţa globală de apărare. Conceptul ‘Made in Romania’ va fi în centrul abordării noastre”, a subliniat Jae-il Son.

  • În iulie 2024, Hanwha Aerospace a semnat contractul pentru livrarea către România a 54 de obuziere autopropulsate K9 și 36 de vehicule K10. Prin această achiziție, România a devenit al zecelea membru al K9 User Club și al șaselea stat NATO care utilizează sistemul de artilerie K9 calibru 155 mm/52.

