Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări

11 feb. 2026, 19:09, Actualitate
FOTO - Europol

Autoritățile din 18 țări, inclusiv România, au împiedicat intrarea în circulație a aproximativ 1,2 miliarde euro în bancnote și monede false în cadrul operațiunii DECOY III, coordonată de Europol și condusă de Austria, Portugalia și Spania. Operațiunea a vizat rețelele criminale care distribuiau bani falși prin intermediul serviciilor poștale.

„Peste 90 % din moneda falsă confiscată avea legătură cu transporturi provenite din China, ceea ce evidențiază o sursă importantă de bani falși care intră în Europa. Numai autoritățile române au interceptat peste 4,8 milioane de bancnote euro cu design modificat și au demontat un depozit care deținea peste 223.000 de bancnote contrafăcute expediate din China.”, precizează Europol, potrivit Libertatea.

Mai mult, autoritățile din Portugalia, Regatul Unit și Statele Unite au descoperit peste 220.000 de bancnote contrafăcute în euro, lire sterline și dolari americani, toate transporturile fiind urmărite până în China.

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română

Operațiunea a durat șase luni, între iunie și noiembrie 2025, perioadă în care autoritățile au confiscat 379 de colete care conțineau bani falși, declanșând 70 de noi anchete privind rețelele criminale.

În total, au fost interceptate peste 7 milioane de articole contrafăcute, printre care:

  • 4,8 milioane de bancnote și monede în euro;
  • 2,3 milioane de articole în dolari americani;
  • 23.302 articole în lire sterline britanice;
  • 4.800 articole în franci elvețieni.

La operațiune au participat autorități din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite. Europol și OLAF au sprijinit acțiunea prin facilitarea schimbului de informații și perfecționarea indicatorilor de risc.

„Europol colaborează, de asemenea, cu Banca Centrală Europeană, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru a consolida cooperarea cu autoritățile chineze în vederea combaterii falsificării de monedă la sursă.”, se mai precizează în comunicatul Europol.

