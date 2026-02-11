Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, găzduită de jurnalistul Ionuț Cristache, a găzduit un dialog cu filosoful și politologul Andrei Marga pe tema mandatului prezidențial. În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan a dat tonul unei abordări în egală măsură provincială, dar și abuzivă asupra funcției supreme în stat.

Invitatul lui Ionuț Cristache a argumentat, în studioul Gândul, de ce, odată cu instalarea în funcția supremă a lui Nicușor Dan, România a intrat într-un cerc de dependențe nocive.

Președintele, preocupat excesiv de numirea șefilor la servicii ”încât ăia să nu mai miște”

Este vorba de o mentalitate de tip african, explicată foarte bine de juriștii americani. Ingerința lui Nicușor Dan în actul de justiție, care nu intră în atribuțiile trasate de Constituție, se subscrie acestui tip de mentalitate.

”România trebuie să destrame un lanț de forțe, un lanț de dependențe în care a intrat. Unu: ne place nu ne place, iau un termen din dreptul american, președinția noastră este una africană, spun juriștii americani, conceptul e la ei. Ce înseamnă asta? La noi, se vede, după instalare președintele are o preocupare, cum să numească șefi la serviciile secrete. Stați puțin, nu e atributul lui, de fapt. Nu e atributul lui singular. Deci președinție africană de ce? Președintele, după alegeri, nu e preocupat să numească șefii la serviciile secrete, să numească procurorii generali, la diferite instanțe ale procuraturii, ca să îi aibă în mână pe ceilalți încât ăia să nu mai miște”, a observat Marga.

”Obsesia pentru instituțiile de forță ale statului e o trăsătură africană pe care și africanii au depășit-o”

Politologul a explicat ce înseamnă, concret, această abordare demnă de lumea a treia. O prejudecată populară în țările africane vizează rolul supradimensionat al serviciilor secrete.

”Președinția e africană în acest sens, dar nu sunt toți africanii sunt așa. să ne înțelegem. Unii au fost, dar au părăsit schema. La noi s-a rămas la președinția africană. Vedeți și acuma, noi în loc să ne ocupăm de sărăcia din țară, lansarea țării în relațiile internaționale, de ce nu? Noi ne preocupăm cine vine șef la servicii. Vedem bine, dacă vine unul nu convine președintelui. Dacă vine altul, nu convine altuia. Deci această obsesie pentru instituțiile de forță ale statului este o trăsătură africană pe care și africanii au depășit-o, ca să ne înțelegem”, a mai comentat Marga.

Fostul iministru al Educației conchide că, ”dacă suntem maturi, Nicușor Dan ar trebui să plece”.

