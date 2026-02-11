Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută

Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută

11 feb. 2026, 19:04, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, găzduită de jurnalistul Ionuț Cristache, a găzduit un dialog cu filosoful și politologul Andrei Marga pe tema mandatului prezidențial. În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan a dat tonul unei abordări în egală măsură provincială, dar și abuzivă asupra funcției supreme în stat.

Invitatul lui Ionuț Cristache a argumentat, în studioul Gândul, de ce, odată cu instalarea în funcția supremă a lui Nicușor Dan, România a intrat într-un cerc de dependențe nocive.

Președintele, preocupat excesiv de numirea șefilor la servicii ”încât ăia să nu mai miște”

Este vorba de o mentalitate de tip african, explicată foarte bine de juriștii americani. Ingerința lui Nicușor Dan în actul de justiție, care nu intră în atribuțiile trasate de Constituție, se subscrie acestui tip de mentalitate.

România trebuie să destrame un lanț de forțe, un lanț de dependențe în care a intrat. Unu: ne place nu ne place, iau un termen din dreptul american, președinția noastră este una africană, spun juriștii americani, conceptul e la ei. Ce înseamnă asta? La noi, se vede, după instalare președintele are o preocupare, cum să numească șefi la serviciile secrete. Stați puțin, nu e atributul lui, de fapt. Nu e atributul lui singular. Deci președinție africană de ce? Președintele, după alegeri, nu e preocupat să numească șefii la serviciile secrete, să numească procurorii generali, la diferite instanțe ale procuraturii, ca să îi aibă în mână pe ceilalți încât ăia să nu mai miște”, a observat Marga.

”Obsesia pentru instituțiile de forță ale statului e o trăsătură africană pe care și africanii au depășit-o”

Politologul a explicat ce înseamnă, concret, această abordare demnă de lumea a treia. O prejudecată populară în țările africane vizează rolul supradimensionat al serviciilor secrete.

”Președinția e africană în acest sens, dar nu sunt toți africanii sunt așa. să ne înțelegem. Unii au fost, dar au părăsit schema. La noi s-a rămas la președinția africană. Vedeți și acuma, noi în loc să ne ocupăm de sărăcia din țară, lansarea țării în relațiile internaționale, de ce nu? Noi ne preocupăm cine vine șef la servicii. Vedem bine, dacă vine unul nu convine președintelui. Dacă vine altul, nu convine altuia. Deci această obsesie pentru instituțiile de forță ale statului este o trăsătură africană pe care și africanii au depășit-o, ca să ne înțelegem”, a mai comentat Marga.    

Fostul iministru al Educației conchide că, ”dacă suntem maturi, Nicușor Dan ar trebui să plece”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI

Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați

Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
17:35
Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
EXCLUSIV Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește
16:39
Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește
EXCLUSIV Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați
15:52
Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați
EXCLUSIV Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți
15:32
Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți
EXCLUSIV România, sabotată de la Bruxelles. Economistul AUR, Petrișor Peiu: Ursula von der Leyen ne vede ca pe niște inamici
13:13
România, sabotată de la Bruxelles. Economistul AUR, Petrișor Peiu: Ursula von der Leyen ne vede ca pe niște inamici
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?

Cele mai noi

Trimite acest link pe