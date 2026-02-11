Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Potrivit , aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională. Acum, să descoperim cele 7 cele mai înalte clădiri rezidențiale finalizate din lume și ce le face atât de speciale, preia CSID.

Central Park Tower, New York City, SUA

La o altitudine impresionantă de 472,4 metri (1.550 ft), Central Park Tower este cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Finalizată în 2020, această construcție se ridică deasupra zonei exclusiviste „Billionaires’ Row” din Manhattan, având o vedere spectaculoasă asupra Central Park și râului Hudson. Locuitorii sunt milionari de renume, bucurându-se de facilități de top și de un stil de viață exclusivist.

111 West 57th Street, New York City, SUA

Cunoscută și sub numele de Steinway Tower, această clădire finalizată în 2021 are o înălțime de 435,3 metri (1.428 ft) și este una dintre cele mai subțiri din lume. Turnul combină luxul modern cu moștenirea istorică, oferind apartamente premium și un design unic, captivant.

432 Park Avenue, New York City, SUA

Un simbol al minimalismului urban, 432 Park Avenue se remarcă prin fațada sa pătrată și elegantă. Finalizată în 2015, clădirea are o înălțime de 425,7 metri (1.397 ft) și a fost, la un moment dat, cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Situată în Midtown Manhattan, este una dintre cele mai exclusiviste adrese din oraș.

Marina 101, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Dubai este casa multor turnuri impozante, iar Marina 101, finalizată în 2017, este cea mai înaltă clădire rezidențială din afara New York-ului. Cu o înălțime de 425 metri (1.394 ft) și 101 etaje, această clădire oferă apartamente de lux și facilități hoteliere, cu o vedere uimitoare asupra Golfului Persic

Princess Tower, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Timp de mulți ani, Princess Tower, cu o înălțime de 413 metri (1.355 ft), a fost cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Finalizată în 2012, aceasta oferă o gamă variată de facilități, de la piscine interioare la săli de sport și spații de joacă. Este un simbol al opulenței în Dubai.

23 Marina, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Finalizată în 2012, 23 Marina a fost, pentru o scurtă perioadă, cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Cu 392 metri (1.286 ft) și 89 de etaje, turnul impresionează prin designul său distinctiv și apartamentele de lux. Acesta contribuie la reputația Dubai Marina ca fiind unul dintre cele mai dense grupuri de rezidențe super-înalte din lume.

Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Burj Mohammed Bin Rashid, finalizat în 2014, se ridică la o înălțime de 381 metri (1.250 ft) și 88 de etaje. Deși nu este la fel de impozant ca alte turnuri, rămâne un reper important în peisajul urban al capitalei Emiratelor Arabe Unite.

Aceste clădiri nu oferă doar locuințe, ci reprezintă adevărate triumfuri ale ingineriei și designului modern. Ele demonstrează capacitatea umană de a depăși limitele și de a crea spații de locuit unice, care ating literalmente cerul.

