Prima pagină » Actualitate » Topul celor mai înalte clădiri rezidențiale din lume. Cum e să trăiești deasupra norilor

Topul celor mai înalte clădiri rezidențiale din lume. Cum e să trăiești deasupra norilor

11 feb. 2026, 19:02, Actualitate
Topul celor mai înalte clădiri rezidențiale din lume. Cum e să trăiești deasupra norilor
Dubai. Sursă foto: profimedia

Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Potrivit Times of India, aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională. Acum, să descoperim cele 7 cele mai înalte clădiri rezidențiale finalizate din lume și ce le face atât de speciale, preia CSID.

Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Conform Times of India, aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională.

Central Park Tower, New York City, SUA

La o altitudine impresionantă de 472,4 metri (1.550 ft), Central Park Tower este cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Finalizată în 2020, această construcție se ridică deasupra zonei exclusiviste „Billionaires’ Row” din Manhattan, având o vedere spectaculoasă asupra Central Park și râului Hudson. Locuitorii sunt milionari de renume, bucurându-se de facilități de top și de un stil de viață exclusivist.

111 West 57th Street, New York City, SUA

Cunoscută și sub numele de Steinway Tower, această clădire finalizată în 2021 are o înălțime de 435,3 metri (1.428 ft) și este una dintre cele mai subțiri din lume. Turnul combină luxul modern cu moștenirea istorică, oferind apartamente premium și un design unic, captivant.

432 Park Avenue, New York City, SUA

Un simbol al minimalismului urban, 432 Park Avenue se remarcă prin fațada sa pătrată și elegantă. Finalizată în 2015, clădirea are o înălțime de 425,7 metri (1.397 ft) și a fost, la un moment dat, cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Situată în Midtown Manhattan, este una dintre cele mai exclusiviste adrese din oraș.

Marina 101, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Dubai este casa multor turnuri impozante, iar Marina 101, finalizată în 2017, este cea mai înaltă clădire rezidențială din afara New York-ului. Cu o înălțime de 425 metri (1.394 ft) și 101 etaje, această clădire oferă apartamente de lux și facilități hoteliere, cu o vedere uimitoare asupra Golfului Persic

Princess Tower, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Timp de mulți ani, Princess Tower, cu o înălțime de 413 metri (1.355 ft), a fost cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Finalizată în 2012, aceasta oferă o gamă variată de facilități, de la piscine interioare la săli de sport și spații de joacă. Este un simbol al opulenței în Dubai.

23 Marina, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Finalizată în 2012, 23 Marina a fost, pentru o scurtă perioadă, cea mai înaltă clădire rezidențială din lume. Cu 392 metri (1.286 ft) și 89 de etaje, turnul impresionează prin designul său distinctiv și apartamentele de lux. Acesta contribuie la reputația Dubai Marina ca fiind unul dintre cele mai dense grupuri de rezidențe super-înalte din lume.

Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Burj Mohammed Bin Rashid, finalizat în 2014, se ridică la o înălțime de 381 metri (1.250 ft) și 88 de etaje. Deși nu este la fel de impozant ca alte turnuri, rămâne un reper important în peisajul urban al capitalei Emiratelor Arabe Unite.

Aceste clădiri nu oferă doar locuințe, ci reprezintă adevărate triumfuri ale ingineriei și designului modern. Ele demonstrează capacitatea umană de a depăși limitele și de a crea spații de locuit unice, care ating literalmente cerul.

Recomandarea autorului: Topul celor mai impunătoare clădiri din lume. Casa Poporului, „hidoasă, dar impresionantă”, intră în primele zece

Cea mai ÎNALTĂ clădire din lume are peste 800 de metri și a fost ridicată în doar 5 ani. Unde se află spectaculoasa construcție

Recomandarea video

Citește și

VIDEO VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
20:09
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume
APĂRARE Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța
19:27
Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța
FLASH NEWS Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări
19:09
Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări
ADMINISTRAȚIE După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”
18:52
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta”
APĂRARE Coreenii construiesc în România o fabrică de obuziere. Ce producție va avea
18:28
Coreenii construiesc în România o fabrică de obuziere. Ce producție va avea
INEDIT Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele
18:24
Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
CONTROVERSĂ Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
20:06
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
MILITAR Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
19:36
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
EXCLUSIV Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
19:04
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
18:35
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”
CONTROVERSĂ Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
18:14
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției
INEDIT Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”
18:13
Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe