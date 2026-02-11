Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real”

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a avertizat miercuri că există riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale politice cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce ar putea duce, în ultimă instanță, la destabilizarea continentului.

Declarația lui Donald Tusk de miercuri reprezintă o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre guvern și Președinție, fiind prima data când premierul invocă riscul unui „Polexit” neintenționat. Tusk avertizează că Polonia se află în fața unui „risc real” de a ieși din Uniunea Europeană, nu pentru că guvernul dorește acest lucru, ci pentru că acțiunile președintelui Karol Nawrocki prin care blochează legile europene și reformele fac participarea Poloniei în UE imposibilă din punct de vedere juridic și financiar.

„Europa este terminată dacă nu rămâne unită”

Prim-ministrul polonez descrie conflictul cu președintele Nawrocki drept o „dispute mortal de serioasă” despre valorile și securitatea țării. Tusk l-a acuzat pe președinte că „identifică Vestul drept principala amenințare la adresa Poloniei” și că viziunea sa anti-europeană servește direct intereselor Moscovei. Acesta a mai subliniat că destabilizarea Poloniei prin aceste lupte interne ar putea duce la destabilizarea întregului continent, într-un moment în care unitatea europeană este fragilă în fața Rusiei.

Declarația vine și într-un context diplomatic tensionat cu SUA, unde Donald Tusk a anunțat miercuri că Polonia refuză să se alăture „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, în timp ce președintele Nawrocki este văzut ca un aliat apropiat al liderului american. Tusk se teme că această aliniere a președintelui cu Trump ar putea izola Polonia de partenerii săi tradiționali din Uniunea Europeană.

Tusk și-a încheiat intervenția cu un avertisment dur pentru liderii europeni: „Europa este terminată dacă nu rămâne unită”. El a cerut președintelui Nawrocki ca, dacă nu poate ajuta guvernul în eforturile de integrare și securitate, „măcar să se abțină de la a interfera”.

