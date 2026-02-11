Prima pagină » Actualitate » Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța

Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța

11 feb. 2026, 19:27
Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța

Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Anunțul Ministerului Apărării, după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța: ”Echipe specializate au intervenit conform procedurii”

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipe ale instituțiilor din domeniul securității și apărării au intervenit conform procedurilor și au ridicat elementele de dronă. Reprezentanții MApN au precizat că specialiștii ministerului nu au fost solicitați să intervină direct, fiind aplicată o procedură standard utilizată și în alte situații similare.

”În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.
Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării a transmis că, în perioada 2-6 februarie, în poligonul Capu Midia s-a desfășurat exercițiul multinațional Dynamic Front, în cadrul căruia au fost executate trageri asupra unor ținte aeriene de unică folosință. La exercițiu au participat forțe armate din Germania, Franța, Italia și Statele Unite. Conform MApN, țintele – drone fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime. Există posibilitatea ca resturi provenite dintr-o astfel de țintă să fi fost aduse la mal de curenții marini.

Menționăm faptul că, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei cu sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și din SUA. Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime din sectorul poligonului.
Structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2.

Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării.

Alertă la Mamaia. O dronă a fost găsită pe plajă. Precizările ministrului Apărării

Mesaj Ro-Alert în Constanța. Atac iminent cu drone asupra Ucrainei! F16 și F18 au decolat de la bazele din Dobrogea

