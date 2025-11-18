Prima pagină » Diverse » Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă

18 nov. 2025, 16:44, Diverse
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 - 5 = 3 într-o egalitate corectă

Test de inteligență. Pentru a corecta această egalitate, trebuie să mutați două bețe de chibrit. Dacă până acum, la exercițiile cu chibrituri trebuia să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitate, ei bine, acest nou test de inteligență presupune să mutați chiar două bețe de chibrit. Deși pare mai dificil la început exercițiul, ei bine nu este.

Testele de inteligență sunt o metodă care face parte din diagnosticul psihologic, ea stabilind gradul de inteligență al unei persoane. Aceste teste pot să stabilească capacitatea cognitivă în viața cotidiană a unui individ. Acestea mai pot să prevadă succesul sau eșecul unei persoane examinate în urma unor școli sau în exercitarea unor anumite profesii. De asemenea, ele sunt măsuri ajutătoare în stabilirea unor boli psihice precum demența. Iar cea mai cunoscută dintre aceste metode este stabilirea Coficientului de inteligență.

Astfel, IQ-ul este măsura inteligenței umane care este exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică. Marea majoritate a oamenilor se situează deci în jurul valorii de 100, în intervalul 90-110, cu o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus este vorba despre o supradotare cognitivă. În sens invers însă, un IQ de 75-85 reprezintă un intelect la limită”, în vreme ce un IQ sub 70 indică existența unui retard în funcționarea cognitivă.

Întorcându-ne la exercițiul nostru, ei bine, pentru a rezolva 0-5=3 trebuie să mutăm două bețe de chibrit. Care să fie acestea?

Trebuie deci să mutați cele două bețe de la 0 și să le mutați la cfra 5. Astfel, exercițiul se transformă în 11-8=3.

