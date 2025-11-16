Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

16 nov. 2025, 17:02, Teste IQ
Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt super populare acum și dintr-un motiv foarte bun! Sunt o activitate distractivă care te ajută să te relaxezi și îți antrenează creierul perfect. Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci această provocare este pentru tine!

Privește cu atenție aceste două imagini cu o fată care scrie pe o hârtie. La început, s-ar putea să pară exact la fel, dar nu te lăsa păcălit! Există 3 mici diferențe ascunse între ele. Sarcina ta este să le găsești pe toate în doar 31 de secunde. Crezi că e ușor? Poate vrei să te gândești din nou – acest puzzle este mai dificil decât pare!

Când te uiți prima dată la aceste puzzle-uri, cele două imagini arată exact la fel, însă când te uiți mai atent, vei observa câteva mici schimbări care se ascund. Aceste puzzle-uri sunt grozave pentru toate vârstele, fie copii sau adulți, oricine se poate juca cu ele.

Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu o fată care scrie pe o hârtie. S-ar putea să pară identice la prima vedere, dar există 3 mici diferențe ascunse între ele. Crezi că le poți găsi pe toate în doar 31 de secunde? Încearcă și testează cât de ageri îți sunt ochii!

Găsește diferența: Poți învinge cronometrul de 31 de secunde?

La prima vedere, aceste imagini alăturate pot părea la fel, dar nu te lăsa păcălit, deoarece există trei diferențe subtile care așteaptă să fie descoperite cât mai curând posibil.

Provocarea ta: Găsește-le pe toate trei înainte să se termine timpul! Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi că ai ceea ce îți trebuie? Dovedește-o! Apasă start și bate cronometrul în doar 31 de secunde. Ești gata? Hai să începem!

Găsește diferența: Soluție

Prima diferență este la raftul de cărți, a doua la lampa de veghe, iar ultima, cea de-a treia la foaia pe care fata scrie.

