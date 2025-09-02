Prima pagină » Diverse » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 5+5=71 într-o egalitate corectă

02 sept. 2025, 15:38, Diverse
Test de inteligență. Următorul test necesită toată atenția și concentrarea, pentru a transforma o ecuație greșită într-una corectă.

Pentru acest test de inteligență, trebuie să muți un singur băț de chibrit, ca să transformi exercițiul 5+5=71 într-un exercițiu corect.

Ca și o scurtă definiție, testul de inteligență este o metodă ce face parte din diagnosticul psihologic, stabilind gradul de inteligență al unei persoane. Astfel de teste pot să stabilească capacitatea cognitivă în viața cotidiană a individului. Ele pot să prevadă succesul sau eșecul unei persoane examinate în urmarea unor școli sau în exercitarea anumitor profesii. De asemenea, testele de inteligență sunt măsuri ajutătoare în stabilirea unor boli psihice, precum demența. Cea mai cunoscută dintre aceste metode este stabilirea Coeficientului de inteligență.

Coeficientul de inteligență este un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Cu alte cuvinte, este o formă de cuantificare a inteligenței umane.

Există mai multe tipuri de inteligență:

  • Logico-matematică;
  • Vizual-spațială;
  • Verbal-lingvistică;
  • Interpersonală (emoțională).

Testul propus de Gândul nu are limită de timp, însă cei care reușesc să îl rezolve într-un timp cât mai scurt dau, într-adevăr, dovadă de o inteligență peste medie. Tu ai reușit să rezolvi exercițiul propus? Dacă da, felicitări, dacă nu, te ajutăm noi, cu o explicație și o imagine elocventă.

Astfel, ca să transformi exercițiul 5+5=71 într-unul corect, trebuie să muți un singur băț de chibrit. Care să fie oare? Trebuie, deci, să muți bățul de sus, de la cifra 7 și să îl adaugi la cifra 5. Va rezulta următoarea ecuație corectă: 6+5=11.

