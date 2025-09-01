Test IQ | 70-10=7 este greșit. Mută un singur chibrit, pentru a corecta egalitatea

Astăzi, Gândul.ro vă prezintă un nou test IQ. 70-10=7 este greșit, iar tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit, pentru a corecta egalitatea. Dacă nu ați descoperit ce băț de chibrit trebuie să mutați, atunci aflați varianta corectă mai jos, în articol.

Tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a corecta egalitatea 70-10=7. Astfel de teste ar putea să vă pună pe gânduri și, deși ar putea părea ușoare la prima vedere, ar putea să vă solicite cât mai mult atenția.

Până să descoperiți varianta corectă, vă aducem în atenție câteva detalii referitoare la testele IQ. Acestea au fost perfecționate de psihologul Alfred Binet. Apoi, în prezența lui Theodore Simon, a fost marcată evoluția testului denumit „Binet – Simon”.

Astfel de teste de inteligență sunt utilizate, de obicei, în domeniul psihologiei. Specialiștii susțin că acestea pot fi aplicate și copiilor, începând cu vârste fragede, pentru a le dezvolta IQ-ul.

Test IQ: 70-10=7 este greșit și trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a corecta egalitatea

Acum, revenind la egalitatea 70-10=7, trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a obține un răspuns corect. Însă, care să fie, oare, varianta potrivită? Trebuie să priviți cu atenție modul în care sunt așezate aceste chibrituri.

Practic, singura variantă plauzibilă este să modificați operația matematică. Operația de scădere va fi transformată în operație de împărțire. În acest sens, semnul „minus” („-”) își va modifica ușor poziția, pentru a deveni „împărțire” („/”). În acest sens, avem noua variantă: 70/10=7.

