Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-17=17 într-o egalitate corectă

30 sept. 2025, 15:20, Diverse
Test de inteligență. Vă propunem astăzi, 30 septembrie 2025, un nou test IQ care pune la încercare aptitudinile la matematică, dar și capacitatea de a concentra, plus atenția la detalii. Tot ce trebuie faceți este mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus.

Din operația matematică 8-17” nu poate rezulta „17, asta e clar. Însă, voi, cititorii, trebuie mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta operația matematică. Există o singură condiție: oprația matematică fie corectă. Dacă nu ați reușit aflați care este bățul plasat greșit, noi sărim în ajutor. Varianta corectă a acestui test se află mai jos, în articol.

Cum spuneam, este nevoie doar de un singur băț de mutat. Cât de greu poate fi acest lucru? Nu prea greu, ați putea spune, și totuși, mulți dintre oameni nu reușesc să găsească soluția corectă. Din fericire, nu există limită de timp la acest test de inteligență.

Pentru ca exercițiul propus să fie unul corect din punct de vedere matematic, este, deci, necesar să mutați bățul din mijloc de la 8, la minus. Astfel, va rezulta o cu totul altă operație. Va rezulta următorul exercițiu corect: 0+17=17. Dacă și voi ați gândit la fel exercițiul, felicitări. Dacă nu, continuați să practicați astfel de teste, numai bune pentru îmbunătățirea capacității de concentrare. 

De altfel, specialiștii recomandă ca testele fie integrate și în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica, atenția. Sunt recomandate, prin urmae, și copiilor, încă de la vârste fragede, și pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

