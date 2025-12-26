Gest rar de mărinimie al unui șef de fabrică din SUA. A oferit o primă de Crăciun de 240.000.000 $ pentru toți angajații. Cum a fost posibil

Un exemplu rar de mărinimie și loialitate față de angajați vine din statul american Louisiana, unde șeful unei fabrici a oferit bonusuri de Crăciun colosale tuturor celor 540 de salariați. Suma totală alocată depășește 240 de milioane de dolari și a fost posibilă după vânzarea companiei pentru 1,7 miliarde de dolari, cu o condiție fermă – angajații să primească o parte substanțială din tranzacție.

Magia Crăciunului și-a arătat adevărata putere într-o fabrică din statul american Louisiana, unde peste 500 de angajați au primit bonusuri spectaculoase, în valoare de sute de mii de dolari fiecare, după ce șeful companiei a refuzat să finalizeze vânzarea fără a garanta un beneficiu direct pentru oamenii săi din subordine.

Graham Walker, care urmează să se retragă din funcția de CEO al Fibrebond pe 31 decembrie, le-a spus potențialilor cumpărători că va accepta vânzarea companiei fondate de tatăl său doar dacă 15% din venituri vor fi alocate angajaților, scrie DailyMail.co.uk.

Condiția a fost „ne-negociabilă”, a declarat Walker pentru Wall Street Journal, explicând că, fără această garanție, angajații care nu dețineau acțiuni în companie ar fi plecat.

În cele din urmă, compania americană de gestionare a energiei Eaton a acceptat termenii impuși. Astfel, începând din luna iunie, cei 540 de angajați cu normă întreagă ai Fibrebond au început să primească bonusuri cu o valoare medie de aproximativ 443.000 de dolari, plăți care vor fi distribuite pe parcursul a cinci ani. Angajații cu vechime au primit sume chiar mai mari.

Angajații au izbucnit în lacrimi: „E ireal. E ca și cum am câștigat la loterie”

Momentul distribuirii plicurilor a fost unul copleșitor pentru mulți dintre salariați. Unii au izbucnit în lacrimi, iar alții au crezut că este vorba despre o glumă.

Lesia Key, angajată de 29 de ani la fabrică, care a început să lucreze în 1995 pe un salariu de 5,35 dolari pe oră, a fost profund emoționată când a citit scrisoarea.

„Era ireal, era ca și cum le-ai spune oamenilor că au câștigat la loterie. Au fost absolut șocați”, a povestit Hector Moreno, director de dezvoltare la Fibrebond.

Mulți au întrebat nedumeriți: „Care e șmecheria?”

Pentru Lesia Key, în vârstă de 51 de ani, banii au însemnat un nou început. Cu trei copii mici și datorii atunci când s-a angajat, ea a reușit acum să-și achite ipoteca și să-și deschidă propriul magazin de haine.

„Înainte, trăiam de la salariu la salariu. Acum pot să trăiesc cu adevărat”, a spus ea.

Un alt angajat al fabricii și-a folosit bonusul pentru a-și duce întreaga familie extinsă într-o vacanță la Cancun, în Mexic. Alți angajați și-au plătit datoriile, și-au cumpărat mașini, alții au achitat taxele universitare ale copiilor sau au pus bani deoparte pentru pensie.

Hong „TT” Blackwell, în vârstă de 67 de ani, asistent manager și angajată de lungă durată, a folosit bonusul pentru a se pensiona anticipat.

O femeie din Vietnam, cu peste 15 ani petrecuți în departamentul de logistică, i-a îndeplinit visul soțul ei și i-a cumpărat mașina dorită, iar restul banilor i-a lăsat în contul de economii.

„Acum nu mai trebuie să-mi fac griji. Pensionarea mea este frumoasă și liniștită”, a declarat ea pentru Journal.

Impactul financiar s-a resimțit imediat la nivel local, în micul orășel Minden din Louisiana. Chiar primarul Nick Cox a afirmat că o sumă importantă de bani a intrat brusc în economia locală: „Se vorbește mult despre suma de bani cheltuită”.

O fabrică cu tradiție în SUA

Fondată în 1982 de tatăl său, Claud Walker, Fibrebond a trecut prin incendii devastatoare, concedieri masive și perioade de aproape colaps. Familia Walker, însă, a continuat să-și sprijine angajații, plătindu-i chiar și în momentele în care producția stagna.

După ani de dificultăți, o investiție riscantă de 150 de milioane de dolari în carcase modulare pentru centrele de date a schimbat soarta companiei. Creșterea cererii de cloud computing în pandemie și explozia interesului pentru inteligența artificială au dus la o creștere a vânzărilor de 400% în doar cinci ani.

„Am ajuns la un acord cu această afacere de familie de a doua generație, care își onorează angajamentele față de angajații și comunitatea sa”, a declarat un purtător de cuvânt al Eaton.

La final, Graham Walker spune că le-a cerut angajaților o singură favoare.