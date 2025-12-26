România, sub asediul gerului. În ce localitate din țară se înregistrează cele mai scãzute temperaturi. Câte grade sunt în Capitală

Potrivit experților de la Administrația Națională de Meteorologie, cea mai scăzuta temperatură se înregistrează în localitatea Bârnova, unde termometrele indică -12.0 grade în dimineața de 26 decembrie.

În Capitală stația meteo Băneasa indica -8,9 grade la orele dimineții.

-12.0 grade Bârnova

-11.5 grade Rădăuți

-11.4 grade Miercurea Ciuc

-11.3 grade Cotnari

-11.0 grade Târgu Neamț

-10.9 grade Poiana Stampei

-10.8 grade Toplița

-10.7 grade Vaslui

-10.7 grade Darabani

-10.4 grade Bârlad

-10.4 grade Stanca Ștefănești

-10.3 grade Târgu Ocna

-10.3 grade Târgu Secuiesc

-9.8 grade Joseni

-9.7 grade Suceava

-9.6 grade Iași

-9.4 grade Corugea

-9.2 grade Ianca – Brăila

-9.1 grade Focșani

-9.1 grade Râmnicu Sărat

-8.9 grade Tecuci

-8.9 grade Pătârlagele

-8.9 grade București Băneasa

Zonele unde temperaturile vor crește

Valorile termice vor marca o creştere faţã de ziua precedentã în regiunile extracarpatice, astfel în cea mai mare parte a ţãrii acestea vor fi în general apropiate de cele normale pentru finalul lunii decembrie.

Cerul va fi variabil, cu înnorãri dimineaţa în extremitatea de sud-vest, în nord şi nord-est, iar începând cu orele dupã-amiezii în majoritatea regiunilor.

Va ninge slab, local în Moldova şi la munte, pe arii restrânse în Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Muntenia şi Dobrogea, izolat vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei.

Vântul va avea intensificãri -ce vor amplifica senzaţia de rece- la munte, în special la altitudini mari în Carpaţii Meridionali şi de Curburã (rafale de peste 80…100 km/h), în Moldova (50…70 km/h) şi cu viteze mai mici, pe arii restrânse în regiunile sudice şi centrale.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, cu cele mai scãzute valori în sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei.

Se va semnala ceaţã asociatã şi cu depunere de chiciurã local în zonele joase din vestul ţãrii, iar cu totul izolat şi în rest.

