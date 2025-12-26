Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Anul 2025 pare incorect. Doctrina de securitate este coerentă. Toate acțunile lui Trump sunt înscrise în doctrină”

Dan Dungaciu: „Anul 2025 pare incorect. Doctrina de securitate este coerentă. Toate acțunile lui Trump sunt înscrise în doctrină”

Serdaru Mihaela
26 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, comentează decizia Departamentului de Stat al SUA de a interzice accesul în Statele Unite unor activiști radicali și ONG-uri europene acuzate de promovarea cenzurii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că această măsură se înscrie perfect în doctrina de securitate națională americană din 2025, care vizează susținerea forțelor naționale din Europa împotriva cenzurii și declinului civilizațional. Analistul mai afirmă că anul 2025 pare incoerent superficial, dar devine coerent prin prisma strategiei SUA, care include acțiuni în America de Sud, Venezuela, China și aceste interdicții. SUA ajută Europa să evite prăbușirea civilizațională, susținând partide naționale și combatând cenzura care blochează exercițiul democratic.

„Anul ăsta 2025 pare incoerent. Dacă citești doctrina de securitate a Americii, tot anul 2025 vine perfect coerent. Tot ce s-a întâmplat, inclusiv pe America de Sud, inclusiv pe Venezuela, inclusiv operația cu China, inclusiv aceste interdicții sunt înscrise în Strategia de Securitate Americană. Pentru că Strategia Americană ce spune, noi ajutăm Europa să nu se prăbușească civilizațional, susținând forțele vii de acolo. Adică partida națională, așa zicând și luptând împotriva cenzurii, oprimării, inclusiv blocării exercițiului democratic, ca să zic așa. Adică nu vom lăsa Europa să se nege pe sine. Adică principiile fundamentale care au construit Occidentul. Noi și Europa, Europa și noi. Noi o ajutăm pe Europa să nu se prăbușească, că asta o duce la o ștergere civilizațională, cum spune doctina de securitate americană” , subliniază analistul.

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt
10:40
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt

Cele mai noi