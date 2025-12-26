Dan Dungaciu: „Anul 2025 pare incorect. Doctrina de securitate este coerentă. Toate acțunile lui Trump sunt înscrise în doctrină”

Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, comentează decizia Departamentului de Stat al SUA de a interzice accesul în Statele Unite unor activiști radicali și ONG-uri europene acuzate de promovarea cenzurii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că această măsură se înscrie perfect în doctrina de securitate națională americană din 2025, care vizează susținerea forțelor naționale din Europa împotriva cenzurii și declinului civilizațional. Analistul mai afirmă că anul 2025 pare incoerent superficial, dar devine coerent prin prisma strategiei SUA, care include acțiuni în America de Sud, Venezuela, China și aceste interdicții. SUA ajută Europa să evite prăbușirea civilizațională, susținând partide naționale și combatând cenzura care blochează exercițiul democratic.