Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather

Cu pași mici, dar fermi, iarna începe să-și intre în drepturi în Capitală. Iar începutul de an 2026 va aduce episoade de vreme rea, așa cum erau odinioară în această perioadă. Prognoza meteo publicată de Accuweather pentru lunile ianuarie și februarie indică temperaturi scăzute, cu zile de ninsoare.

E clar, perioada geroasă care urmează ne spune că iarna abia acum începe cu adevărat!

Ianuarie 2026 vine cu ninsori

Potrivit estimărilor meteorologilor, prima lună a anului va aduce o alternanță de zile însorite și perioade instabile, după cum se vede în poza de mai jos. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 2 și 6 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî sub pragul de îngheț, ajungând până la -5 grade.

Zilele de 5, 9 și 10 ianuarie vor fi cu precipitații și condiții favorabile apariției ninsorii sau a lapoviței, în special în cursul dimineților și al serilor. Un nou episod de vreme instabilă este prognozat pentru 14 ianuarie, când sunt așteptate, din nou, precipitații mixte. Situația se repetă în jurul datei de 17 ianuarie, dar și pe 21 ianuarie – Accuweather anunță precipitații persistente și temperaturi apropiate de 0 grade, favorabile ninsorii.

Finalul lunii ianuarie aduce o ușoară creștere a temperaturilor diurne, dar nopțile vor fi extrem de reci. Nu este exclus să se formeze polei, mai ales după episoadele de ploaie.

Cum va fi vremea în februarie

Și în februarie iarna își va face simțită prezența, în special pe timpul nopții. Minimele vor coboarî frecvent până la -6 sau -7 grade Celsius în prima jumătate a lunii. Zilele vor fi, totuși, predominant însorite.

Un episod notabil de precipitații este prognozat în jurul datei de 24 februarie, când sunt posibile ploi, iar la începutul zilei, în condiții de temperaturi scăzute, nu este exclusă apariția fulgilor de zăpadă.

În rest, luna februarie va fi caracterizată de vreme stabilă, cu cer variabil și temperaturi în creștere treptată spre finalul perioadei. Ultimele zile vor aduce maxime care ajung chiar la 11-12 grade Celsius, anunțând tranziția lentă spre începutul primăverii, din martie.

Specialiștii atrag atenția că prognozele meteo pe termen mediu și lung pot suferi modificări, în funcție de evoluția maselor de aer rece din nordul continentului. Cu toate acestea, datele culese până în prezent spun că iarna aceasta se va manifesta puternic abia după Anul Nou, cu episoade de ninsoare și temperaturi negative în Capitală.

Ținând cont de zilele care ne așteaptă, șoferii și pietonii trebuie să rămână atenți la condițiile de trafic, mai ales în zilele cu precipitații și temperaturi apropiate de pragul de îngheț.

