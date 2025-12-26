În a doua noapte de Crăciun, un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-a resimțit și în România, în nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat vineri dimineață Ministerul Apărării Naționale.

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, informează MApN.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, au precizat reprezentanții MApN

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15. Reamintim că și în noaptea de luni spre marți, autoritățile au semnalat un alt atac cu drone la granița cu Ucraina, în zona Chitila, Tulcea și zona de sud-est a județului Galați.

Conform comunicatului de marți dimineață, nu au fost semnalate „pătrunderi neautorizate” în spațiul aerian național. Starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15 în cursul nopții.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

