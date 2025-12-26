Prima pagină » Actualitate » Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert de Crăciun, în județul Tulcea

Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert de Crăciun, în județul Tulcea

26 dec. 2025, 10:28, Actualitate
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert de Crăciun, în județul Tulcea

În a doua noapte de Crăciun, un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-a resimțit și în România, în nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat vineri dimineață Ministerul Apărării Naționale.

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16  din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, informează MApN.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, au precizat reprezentanții MApN

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15. Reamintim că și în noaptea de luni spre marți, autoritățile au semnalat un alt atac cu drone la granița cu Ucraina, în zona Chitila, Tulcea și zona de sud-est a județului Galați.

Conform comunicatului de marți dimineață, nu au fost semnalate „pătrunderi neautorizate” în spațiul aerian național. Starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15 în cursul nopții.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți

Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei. Rafinăria Novoșahtinsk și cel mai mare combinat de gaze din lume au fost afectate

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
FLASH NEWS România, sub asediul gerului. În ce localitate din țară se înregistrează cele mai scãzute temperaturi. Câte grade sunt în Capitală
10:33
România, sub asediul gerului. În ce localitate din țară se înregistrează cele mai scãzute temperaturi. Câte grade sunt în Capitală

Cele mai noi