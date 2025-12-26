Vladimir Putin a folosit sesiunea sa anuală de întrebări și răspunsuri pentru a clarifica perfect situația de la acest moment. Președintele Rusiei nu va fi de acord cu încheierea războiului din Ucraina până când nu va prelua cel puțin controlul asupra întregului Donbas.

Conferința de presă anuală de sfârșit de an a președintelui rus Vladimir Putin a fost mult timp o modalitate prin care acesta a demonstrat publicului rus că deține în continuare controlul deplin asupra țării, notează Vladislav Gorin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Anul acesta, îns ă, publicul țintă l-a inclus în mod clar pe pre ședintele american Donald Trump.

Putin a folosit aproape fiecare apariție publică din ultimele luni pentru a se angaja într -un dialog virtual cu omologul s ău american și pentru a încerca s poziția de forță a Rusiei ă-l convingă de în r Ucraina ăzboiul cu

Lunga conferință de presă de sfârșit de an, în care președintele răspunde la întrebările atât din partea organizațiilor media, cât și a publicului rus, nu a făcut excepție.

„ Nimeni nu a ridicat probleme care să fi fost cât de cât inconfortabile pentru Putin ”

Sesiunea de întrebări și răspunsuri din acest an a durat patru ore și jumătate, ceea ce nu este neobișnuit pentru acest eveniment și are scopul de a demonstra publicului rus că președintele său este în formă și capabil să răspundă coerent la întrebări ore în șir.

Ca de obicei, mai scrie Vladislav Gorin, Putin și-a presărat răspunsurile cu cifre, izbucniri bruște de sentimentalism și limbaj sarcastic, iar mesajul general al acestui an a rămas neschimbat: soldații ruși luptă cu curaj, iar Rusia câștigă în Ucraina.

„De asemenea, Putin a menționat, desigur, că economia rusă este în creștere, iar bugetul este echilibrat și a profitat de ocazie pentru a spune că, dacă UE va continua cu planuri provizorii de a însuși activele statului rusesc înghețate în prezent în Europa, Moscova va lua măsuri, inclusiv sub forma unor procese internaționale.

Nimeni nu a ridicat probleme care să fi fost cât de cât inconfortabile pentru Putin, cu excepția organizației de știri americane NBC (care a pus la îndoială disponibilitatea președintelui de a pune capăt războiului) și a BBC din Marea Britanie (care a adus în discuție persecuția dizidenților și natura autoritară a guvernului din Rusia).

Putin a dedicat un loc special războiului din Ucraina în cadrul evenimentului său. Chiar la începutul acesteia, l-a prezentat pe Naran Ochir-Goriaev, locotenent superior în armata rusă și comandant al unei companii de asalt care lupta pentru zona din jurul orașelor Slaviansk și Kramatorsk: ultima mare parte a Donbasului încă sub control ucrainean.

Judecând după proiectul de acord de pace, acesta este teritoriul a cărui predare o cere Rusia pentru a pune capăt luptelor”, explică Gorin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Putin: „ I namicul și-a epuizat rezervele strategice ”

Când a discutat despre război, Putin a apelat de mai multe ori la contribuția lui Ochir-Goriaev, dar și, oarecum neașteptat, atunci când a fost abordat subiectul „copii”. Goriaev are patru.

Fără includerea acestui contrapunct pentru Putin, nu ar fi existat prea multe noutăți în declarațiile făcute despre război.

Președintele a spus că trupele rusești avansează de-a lungul întregii linii de contact – „ în unele locuri mai repede decât în ​​altele” și că vor exista mai multe „succese semnificative” pentru armata rus ă înainte de sfâr șitul anului.

„Datorit ă operațiunilor active și eficiente ale trupelor noastre, se pare că inamicul și-a epuizat rezervele strategice… practic nu a mai rămas niciuna” , a spus Putin, adăug ând c ă „ încerc ările disperate ale armatei ucrainene de a rec â știga terenul pierdut” eșuează.

Toate acestea, a afirmat Putin, „ar trebui s ă încurajeze regimul ucrainean de la Kiev s ă rezolve toate disputele și să pună capăt acestui conflict prin mijloace pașnice”.

„Putin a scos din nou la iveală formulele sale uzate despre intenția Rusiei de a-și recâștiga teritoriile istorice și dorința sa de a încheia o pace pe termen lung, ceea ce înseamnă că va semna un acord de pace doar dacă cauzele profunde ale conflictului sunt eliminate.

Putin a spus același lucru despre evoluțiile de pe front și perspectivele de încheiere a conflictului în numeroase ocazii, cel mai recent în timpul întâlnirilor publice din ce în ce mai frecvente cu personalul militar”, mai scrie Vladislav Gorin.

„ Rusia va câștiga oricum pe câmpul de luptă și este capabilă să-și atingă obiectivele prin forță ”

Această creștere bruscă a frecvenței întâlnirilor cu armata este în mod clar legată de discuțiile privind un acord de pace cu Ucraina, care au atins recent o intensitate nemaiîntâlnită de la începutul războiului.

Incapabil să se întâlneasc ă cu partea americană la fel de des ca liderii europeni și ucraineni, Putin încearc ă să compenseze repet ând iar și iar argumentele sale în fa ța camerelor de filmat.

Scopul său este să-l convingă pe Trump, care accelerează procesul de negocieri și pune presiune pe ambele părți implicate în conflict, c ă Rusia are o poziție incomparabil mai puternică dec ât Ucraina.

„În discursurile sale, Putin exprimă de nenumărate ori aceeași idee: Rusia va câștiga oricum pe câmpul de luptă și este capabilă să-și atingă obiectivele prin forță, dar este, de asemenea, pregătită să facă compromisuri din motive umanitare și din respect pentru Trump personal, în timp ce Ucraina este partea care pune obstacole în calea păcii”, punctează Gorin.

Un comp romis „ acceptabil” pentru Putin

Măsura compromisului acceptabil pentru Putin poate fi măsurată prin referințele sale la întâlnirea sa din august cu președintele SUA în Alaska.

„Liderul rus prezintă acel summit ca pe un moment aproape idilic de acord reciproc între Moscova și Washington, deși, în realitate, acesta nu a mers conform planului, s-a încheiat mai repede decât se aștepta și nu a dus la progresul anticipat de americani.

Judec ând dup ă scurgerile de informații din presă, singurele concesii pe care Putin a fost dispus să le facă au fost limitarea revendicărilor sale teritoriale împotriva Ucrainei la Donbas și coasta Azovului – deja controlate de trupele rusești – și renunțarea la revendicările sale asupra părților necucerite ale regiunilor Herson și Zaporojie , în ciuda faptului c ă le declarase deja în interiorul grani țelor Rusiei.

De asemenea, Putin a fost de acord să schimbe micile zone din regiunile Harkov și Sumy, capturate de armata rusă, cu părți mult mai mari din Donbas, pe care Rusia nu a reușit să le cucerească.

Așa cum a demonstrat recenta discuție despre planul de pace, pentru Ucraina și președintele său, Volodimir Zelenski, cererea ca aceasta să abandoneze pur și simplu lupta pentru o parte din teritoriul său rămâne inacceptabilă.

În versiunea documentului revizuită cu participare europeană, această problemă a fost practic eliminată. Dar în lunga sa conferință de presă, Putin a spus foarte clar: nu va fi de acord cu încetarea războiului până când nu va prelua cel puțin controlul asupra întregului Donbas”, încheie Vladislav Gorin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

