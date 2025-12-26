Valentin Stan: Nicușor s-a întâlnit cu regele Charles între două întâlniri cu românii care trăiesc la Londra

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat vizita lui Nicușor Dan la Londra și modul în care aceasta a fost prezentată public. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Vizită la Londra

Discuția a pornit de la amintirea vizitei lui Nicușor Dan la Londra și de la ideea unei întâlniri la Buckingham Palace. Valentin Stan spune că, din ce s-a văzut public, deplasarea a fost însoțită de așteptări inutile, comunicate chiar de cei din jurul lui Nicușor Dan.

S-a dus la Londra, astăzi s-a întâlnit cu românii și a doua zi s-a întâlnit cu românii, ai înțeles. Și între astea două întâlniri a așteptat să vadă dacă majestatea sa… Cu Stația 3 după el, care tocmai asta spune? În loc să tacă dracu’ din gură. Să spună, băi, a venit ăsta la Londra și dacă îl primea Charles, băi, l-a primit Charles. N-am semnat nimic.

Valentin Stan: Așa se duce și la Trump?

Stan a ironizat felul în care a fost construită întreaga poveste publică și spune că acest tip de comportament ridică semne de întrebare despre cum sunt gestionate relațiile externe.

Ceva graffiti pe Leicester Square, pe lângă Trafalgar, pe acolo, în Soho noaptea la o mașină. Ce să fac, mă, pe mine la Buckingham nu mă primește nimeni. Stația 3, cu el acolo, spune că sperăm să-l primească regele? Băi, tu ești nebun la cap. El așa are de gând să ducă prin Europa? Așa se duce și la Trump?

