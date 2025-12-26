Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a trimis un mesaj tuturor iubitorilor fotbalului din România.

Cel mai important obiectiv al anului viitor este calificarea la CM 2026 și evident partida de baraj cu Turcia.

Mesajul lui Răzvan Burleanu înainte de meciul Turcia – România! Care a fost bilanțul lui 2025

Turcia – România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00. Federația de Fotbal din Turcia a anunțat faptul că partida, semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, se va juca la Istanbul, pe Beșiktaș Park.

Dacă România va reuși să treacă de Turcia, va evolua în finala barajului cu învingătoarea din duelul Slovacia – Kosovo.

„Pe măsură ce încheiem anul 2025, privim înapoi cu recunoştinţă şi înainte cu încredere spre tot ceea ce ne aşteaptă. A fost un an intens, plin de provocări, dar şi de momente care au arătat încă o dată forţa şi potenţialul fotbalului românesc.

Anul acesta, generaţiile tinere ale României au demonstrat că prin oportunităţile care le-au fost oferite au reuşit să confirme şi să întărească o perspectivă a unui viitor şi mai bun în fotbalul nostru

Naţionala U21, prezentă pentru a patra oară consecutiv la un turneu final, a confirmat continuitatea şi stabilitatea unui proiect construit cu răbdare şi profesionalism.

La rândul ei, echipa de U19, pe care am avut onoarea să o sprijinim ca ţară gazdă la EURO, a arătat spirit, ambiţie şi dorinţă de afirmare în faţa Europei, reuşind să joace o semifinală de campionat european. Prima din istorie la această categorie de vârstă.

De asemenea, noile loturi naţionale de U19 şi U17, băieţi şi fete, s-au calificat toate în primăvara europeană premergătoare Campionatului European, o premieră din nou în fotbalul românesc!

2025 a însemnat şi începutul unui drum extrem de important pentru echipa naţională de seniori: preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi

Pentru noi, pentru fotbalul românesc şi pentru România. Avem nevoie de credinţa că România poate reveni, după aproape trei decenii, pe scena celui mai prestigios turneu fotbalistic din lume. Orice detaliu este extrem de important pentru rezultatul final. Drumul nu este uşor, dar este unul pe care trebuie să-l parcurgem uniţi – jucători, staff, suporteri şi întreaga ţară.

Dincolo de rezultate, anul 2025 a reafirmat un adevăr esenţial: fotbalul nostru se construieşte împreună. Suntem chiar mult mai buni când reuşim să ne unim eforturile şi să construim împreună.

„Proiectele noastre sunt ambiţioase”

Investiţiile în infrastructură, formarea specifică a antrenorilor şi a tuturor specialiştilor în fotbal, dezvoltarea fotbalului la nivel de copii şi juniori prin diverse proiecte care pun în centrul atenţiei formarea jucătorului, dar şi implicarea comunităţilor locale reprezintă elemente transformatoare pe care ne clădim viitorul. Fiecare pas făcut în aceşti ani ne apropie de un fotbal modern, profesionist şi competitiv, pentru că ne preocupă viitorul fotbalului pe termen lung.

Munca, integritatea, capacitatea de a inova, competenţele echipei, dinamismul şi curiozitatea – au reprezentat elemente cheie ale abordării noastre.

Proiectele noastre sunt ambiţioase, însă cred că România merită să îşi dorească să fie relevantă în fotbalul european. Dacă fiecare dintre noi, la Federaţie, la club, în comunitatea noastră, se va întreba „ce pot să fac mâine mai bine pentru fotbal?”, atunci sunt sigur că vom face diferenţa

În numele Federaţiei Române de Fotbal, le mulţumesc tuturor celor implicaţi: jucătorilor pentru determinare şi profesionalism, antrenorilor pentru dedicare, părinţilor pentru susţinerea celor care sunt la început de drum, cluburilor pentru munca de zi cu zi şi pentru încredere, suporterilor pentru pasiune şi partenerilor noştri pentru sprijinul constant.

„Împreună construim o poveste de succes”

Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil. Avem nevoie de obiective comune, cooperare şi solidaritate.

Împreună construim o poveste de succes care să inspire pe cei mai mici, băieţi şi fete, să vină pe terenurile de fotbal şi să dobândească toate valorile celui mai iubit sport din ţara noastră.

Dragi români, vă doresc să aveţi sărbători liniştite, pline de bucurie şi momente preţioase alături de cei dragi. Fie ca anul 2026 să ne aducă sănătate, inspiraţie şi noi motive de mândrie pentru fotbalul românesc.

Rămânem uniţi, rămânem încrezători şi continuăm să visăm – pentru că împreună putem transforma visul în realitate!

La mulţi ani şi Hai, România! Luptăm împreună! Până la final!”, a spus Răzvan Burleanu.