TEST IQ | 5 + 6 = 19 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

26 sept. 2025, 15:15, Teste IQ
GÂNDUL.RO vă propune astăzi, 26 septembrie 2025, un nou test IQ care vă pune la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de a vă concentra, dar și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus.

Din operația matematică „5+6” nu poate rezulta „19”, ci „11”. Însă, voi cititorii trebuie să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta operația matematică. Există o singură condiție: oprația matematică să fie corectă. Dacă nu ați reuși să aflați care este bățul plasat greșit, vă sărim în ajutor. Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Ce sunt testele IQ

Testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, de către celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-numitul test „Binet-Simon”. Testul respectiv conținea 30 de întrebări. De cele mai multe ori, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei.

Specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica, atenția. Sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede, și pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Rezolvarea testului

Felicitări pentru cei care ați reușit să rezolvați operația. Pentru cine nu a reușit avem mai jos modalitatea de rezolvare. Tot ce trebuia să faceți era să mutați un băț de chibrit din numărul „19” la numărul „5”, pentru a îl transforma în cifra „9”, astfel rezulta operația „9+6=15”.

