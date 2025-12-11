Prima pagină » Diverse » TEST IQ | 0 + 8 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

11 dec. 2025, 15:35, Diverse
Astăzi ne vom testa abilitățile prin rezolvarea unui test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție operația din imagine. Testul propus nu este unul simplu, iar puțin reușesc să îl rezolve și să identifice răspunsul corect într-un timp relativ scurt. Numai cei cu mintea unui geniu pot să ofere un răspuns în doar câteva secunde.

Tot ce trebuie să faceți este să transformați 0 + 8 = 8 într-o egalitate corectă, mutând un singur chibrit.

Acest timp de test este folosit adesea pentru o evaluare rapidă a gândirii laterale, a creativității, dar și a capacității de rezolvare a problemelor sub presiune. Se spune că doar geniile găsesc soluția în primele secunde.

Testele IQ au intrat în vizorul specialiștilor de zeci de ani, fiind perfecționate de psihologul Alfred Binet și, odată cu trecerea anilor și dezvoltarea ramurii psihologiei, au devenit un instrument des utilizat pentru stabilirea coeficientului de inteligență al indivizilor din societate. Astfel de teste de inteligență sunt recomandate încă de la o vârstă fragedă, pentru a dezvolta anumite abilități ale indivizilor, precum gândirea logică și atenția la detalii. Un model reprezintă testul IQ cu chibrituri pentru care privitorul trebuie să își folosească logica.

Care este rezolvarea acestui test IQ

Cu bețele de chibrit așezate în acest mod, tot ce ai de făcut este să transformi egalitatea într-una corectă, fără să adaugi sau să scoți vreun element, ci doar să muți un singur băț.

Răspunsul este ingenios și surprinzător: Mută un băț din plus la cifra 0 și astfel o vei transforma în cifra 8, iar rezultatul obținut va fi 8 – 8 = 0.

Acest truc se bazează pe faptul că numerele construite din bețe de chibrit pot fi reinterpretate vizual. Cifra 0 poate fi transformată în 8, iar semnul „+” se poate transforma în „-”.

Cele mai noi