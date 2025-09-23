Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă

23 sept. 2025, 16:17, Teste IQ
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11+5=9 într-o egalitate corectă

GÂNDUL.ro vă propune pentru azi, 23 septembrie 2025, un nou test IQ care să vă pună la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta eroarea de mai sus. 

Din operația matematică „11+5” nu are cum să rezulte „9”, ci „16”. Însă, voi cititorii trebuie să mutați un chibrit pentru a corecta operația matematică. Există o singură condiție: să rezulte tot „9”. Dacă nu ați reușit să descoperiți care este bățul „buclucaș”, atunci noi vă sărim în ajutor. Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Ce sunt testele IQ

Testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, de către celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-numitul test „Binet-Simon”. Testul respectiv conținea 30 de întrebări. De cele mai multe ori, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei.

Specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica, atenția. Sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede, și pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Rezolvarea testului

Felicitări pentru cei care ați reușit să rezolvați testul. Pentru cine n-a reușit avem modalitatea de rezolvare mai jos. Tot ce trebuia să faceți era să mutați un băț de chibrit din numărul „11” pentru a-l așeza la mijlocul acestuia, în poziția orizontală.

Astfel, „11” devenea cifra „4” și obținem adunare corectă cu rezultatul dorit: „4 + 5 = 9”.

TEST BONUS! Test de inteligență pentru genii | Cât face 6:2(1+2)? Geniile răspund corect în 2 secunde!

Vrei să știi dacă ai o minte sclipitoare și poți rezolva rapid orice? Gândul îţi prezintă un test de matematică la care geniile răspund corect în 2 secunde!

Cât face 6:2(1+2)? Pare simplu la prima vedere!

