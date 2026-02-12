Ciucu nu renunță la obiceiurile de sector, odată ajuns primar general. Postează în continuare pisici pe rețelele de socializare

Primarul General, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook mai multe poze cu o pisică pe care a salvat-o după ce a suferit un accident de mașină, iar bucureștenii au reacționat printr-un val de comentarii.

Ciucu a transmis că noua pisică, pe nume Catchy, va împărți biroul cu el. Edilul a ținut să precizeze că a existat „chimie” de la prima vedere între ei doi.

„Ea este Cathy și de astăzi vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare. A fost „chimie” între noi la prima vedere, dupa câteva minute mi-a tors în brațe. S-a instalat deja și acum suntem în perioada de acomodare. Din pacate a suferit un accident de mașină, medicii veterinari au operat-o și i-au reconstituit şoldul. De aceea are blănița așa, dar îi va crește repede,” a scris Ciucu la postare.

După apariția pozelor în spațiul public, internauții au început să-i „reporșeze” primarului că în timp ce Capitala se confruntă cu numeroase probleme administrative, acesta se postează cu pisici pe Facebook.