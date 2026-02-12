Joi, a fost confirmată oficial plecarea companiei Carrefour din România. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat riscul plecării marilor investiții străine directe, în contextul în care actualele măsuri de austeritate ale Guvernului încurajează plecarea multinaționalelor.

Jurnalistul Doru Bușcu a avertizat că relocarea capitalului multinaționalelor este un risc pentru economie. În opinia acestuia, inclusiv Dacia se va reloca din țara noastră.

” Dacia să ne fie clar că se va muta în Maroc ”

Doru Bușcu: Problema este dacă ei pleacă într-un ritm mai mare decât plecau până acum. Pentru că capitalul multinațional se relochează, nu țin seama neapărat că e o criză într-o țară. Și dacă profitabilitatea e mai mare în Polonia, se ducă acolo. Dacia să ne fie clar că se va muta în Maroc. Pentru că Marocul ce-a făcut? Fabrica este poziționată, în primul rând că are o tehnologie peste ce există aici. Costurile, mâna de lucru, forța de lucru e mai ieftină. Au făcut o cale ferată ultra-rapidă, care transportă la Marea Mediterană. Câtă vreme noi nu avem încă șosele în mijlocul țării, trebuie să ne ducem pe niște drumuri… Când o iei pe Valea Oltului, ăla-i ritmul de dezvoltare a economiei românești, mersul tirurilor cu 40 la oră pe Valea Oltului. După 35 de ani de economie liberă, de capitalism.

Ionuț Cristache: Interesantă perspectivă. Ăsta e ritmul de dezvoltare a României, mersul tirurilor pe Valea Oltului cu 40 de km. Ne arată încremenirea în care trăim.

Decidenții nu știu să atragă investitori străini

Doru Bușcu: Vestea proastă nu este că pleacă investitorii sau că se relochează. Vestea proastă e că nu vin destui noi. Nu știm să-i atragem și nu există niciun interes. Crede-mă că, în decursul anilor, am participat la multe întâlniri la care au fost investitori, reprezentanți ai Guvernului sau firme private discutând cu firme omoloage din România. Vreau să spun că este o lipsă de know-how, o prestație jalnică pe care o fac toți reprezentanții României. Rare de tot sunt excepțiile. Pentru că dacă cineva mișcă… Bine, nu mai vorbim de faptul că nu cunosc limba engleză.

