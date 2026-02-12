Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii

Ritmul de dezvoltare a României, viteza de 40 km la oră a tirurilor pe Valea Oltului. Doru Bușcu: Vestea proastă este că nu vin investitorii

12 feb. 2026, 16:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Joi, a fost confirmată oficial plecarea companiei Carrefour din România. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat riscul plecării marilor investiții străine directe, în contextul în care actualele măsuri de austeritate ale Guvernului încurajează plecarea multinaționalelor. 

Jurnalistul Doru Bușcu a avertizat că relocarea capitalului multinaționalelor este un risc pentru economie. În opinia acestuia, inclusiv Dacia se va reloca din țara noastră.

Dacia să ne fie clar că se va muta în Maroc

Doru Bușcu: Problema este dacă ei pleacă într-un ritm mai mare decât plecau până acum. Pentru că capitalul multinațional se relochează, nu țin seama neapărat că e o criză într-o țară. Și dacă profitabilitatea e mai mare în Polonia, se ducă acolo. Dacia să ne fie clar că se va muta în Maroc. Pentru că Marocul ce-a făcut? Fabrica este poziționată, în primul rând că are o tehnologie peste ce există aici. Costurile, mâna de lucru, forța de lucru e mai ieftină. Au făcut o cale ferată ultra-rapidă, care transportă la Marea Mediterană. Câtă vreme noi nu avem încă șosele în mijlocul țării, trebuie să ne ducem pe niște drumuri… Când o iei pe Valea Oltului, ăla-i ritmul de dezvoltare a economiei românești, mersul tirurilor cu 40 la oră pe Valea Oltului. După 35 de ani de economie liberă, de capitalism.

Ionuț Cristache: Interesantă perspectivă. Ăsta e ritmul de dezvoltare a României, mersul tirurilor pe Valea Oltului cu 40 de km. Ne arată încremenirea în care trăim. 

Decidenții nu știu să atragă investitori străini

Doru Bușcu: Vestea proastă nu este că pleacă investitorii sau că se relochează. Vestea proastă e că nu vin destui noi. Nu știm să-i atragem și nu există niciun interes. Crede-mă că, în decursul anilor, am participat la multe întâlniri la care au fost investitori, reprezentanți ai Guvernului sau firme private discutând cu firme omoloage din România. Vreau să spun că este o lipsă de know-how, o prestație jalnică pe care o fac toți reprezentanții României. Rare de tot sunt excepțiile. Pentru că dacă cineva mișcă… Bine, nu mai vorbim de faptul că nu cunosc limba engleză.

Măsurile de austeritate, un eșec previzibil. Doru Bușcu: În guvernarea Bolojan nu a existat niciun plan și nici inteligență

Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul

