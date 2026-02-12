Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”

Ministrul Transporturilor, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa
Ministrul transporturilor a analizat, alături de directorul Metrorex și echipele tehnice din partea constructorului, stadiul lucrărilor pentru a se asigura că proiectul avansează conform graficului.
”Astăzi am vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6.
Un punct esențial al discuțiilor a fost impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.
Am solicitat constructorilor să mențină o coordonare permanentă cu Metrorex și cu celelalte autorități implicate, astfel încât restricțiile de trafic să fie optimizate și adaptate în funcție de evoluția lucrărilor. Obiectivul nostru rămâne clar: lucrări realizate eficient cu încadrare în graficul de execuție”, a transmis ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook.
- În luna ianuarie, TBM ”Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou. Tunelul realizat până acum de utilajul gigant, între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavați și 1.334 de inele de tunel asamblate.