Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa

Ministrul transporturilor a analizat, alături de directorul Metrorex și echipele tehnice din partea constructorului, stadiul lucrărilor pentru a se asigura că proiectul avansează conform graficului.

”Astăzi am vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6.

Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului.

Un punct esențial al discuțiilor a fost impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.

pagina sa de Facebook. Am solicitat constructorilor să mențină o coordonare permanentă cu Metrorex și cu celelalte autorități implicate, astfel încât restricțiile de trafic să fie optimizate și adaptate în funcție de evoluția lucrărilor. Obiectivul nostru rămâne clar: lucrări realizate eficient cu încadrare în graficul de execuție”, a transmis ministrul Transporturilor pe

În luna ianuarie, TBM ”Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou. Tunelul realizat până acum de utilajul gigant, între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavați și 1.334 de inele de tunel asamblate.