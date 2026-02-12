Prima pagină » Actualitate » Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”

Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”

12 feb. 2026, 16:34, Actualitate
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6.

Ministrul Transporturilor, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa

Ministrul transporturilor a analizat, alături de directorul Metrorex și echipele tehnice din partea constructorului, stadiul lucrărilor pentru a se asigura că proiectul avansează conform graficului.
”Astăzi am vizitat șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6.
Împreună cu directorul Metrorex şi cu echipele tehnice din partea constructorului şi a supervizorului, am analizat stadiul lucrărilor pentru a mă asigura că proiectul avansează conform graficului.
Un punct esențial al discuțiilor a fost impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.
Am solicitat constructorilor să mențină o coordonare permanentă cu Metrorex și cu celelalte autorități implicate, astfel încât restricțiile de trafic să fie optimizate și adaptate în funcție de evoluția lucrărilor. Obiectivul nostru rămâne clar: lucrări realizate eficient cu încadrare în graficul de execuție”, a transmis ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook. 
  • În luna ianuarie, TBM ”Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou.  Tunelul realizat până acum de utilajul gigant, între viitoarele stații de metrou Tokyo – Aeroport Băneasa – Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavați și 1.334 de inele de tunel asamblate.

Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
17:45
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă". Ce suspiciuni au specialiștii
17:33
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:"România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea"
17:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste"
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
17:24
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
17:23
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington

