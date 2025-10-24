Prima pagină » Diverse » TEST IQ | 8 + 7 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

24 oct. 2025, 16:08, Diverse
Vineri, Gândul.ro vine cu o nouă provocare: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 7 = 3, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit încă răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol.

Și de această dată, trebuie mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma 8 + 7 = 3. Acest test IQ necesită o atenție sporită la detalii, pentru a descoperi ce băț trebuie mutat.

Despre testele de inteligență, trebuie să știți că ele au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Alfred Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

A luat naștere apoi și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei, fiind recomandate chiar și sub formă ludică pentru copii, pentru a le dezvolta inteligența.

De data asta, tot ceea ce trebuie faceți este aveți atenție asupra ecuației greșite de mai sus. Oare care este bățul de chibrit ce trebuie fie mutat, pentru ca egalitatea devină corectă?

Pentru cei care au găsit soluția, felicitări. Celorlalți, le spunem noi răspunsul și îi îndemnăm să continue să rezolve astfel de teste de inteligență. Prin urmare, se ia bățul de sus, de la cifra 9 și se adaugă sus, la cifra 3. Ecuația se transformă astfel din 8+7=3 în 8+1=9.

