Test de perspicacitate | Acești doi turiști par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!

Gândul.ro vă arată, azi, un nou test de perspicacitate. Priviți imaginea de mai sus și găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi turiști. Soluția se află mai jos, în articol.

Un moment de pauză ar putea fi „încununat” cu rezolvarea unui test de perspicacitate, pentru a afla câtă atenție acorzi detaliilor. Astfel de teste sunt recomandate chiar și în cazul copiilor, cu scopul de a le dezvolta atenția și rapiditatea în gândire. De-a lungul timpului, acest tip de teste (alături de cele de inteligență, logice și de personalitate) a fost integrat în diverse jocuri pentru copii.

Doi turiști care par a fi identici, dar nu sunt

La prima vedere, am putea spune că imaginile se oglindesc și că nu ar exista vreo diferență. Totuși, la o privire atentă, în mai puțin de 30 de secunde, pot fi observate câteva elemente care nu sunt identice. Cele două imagini prezintă doi turiști îmbrăcați într-un tricou roșu, cu pantaloni crem, rucsac kaki și pălărie bej. În fața personajului pare a fi un sit arheologic pe care îl privește printr-un binoclu. Totuși, unde se află elementele distinctive?

Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu un turist care dă clic pe alte imagini. La prima vedere, par cu siguranță similare, dar există 3 mici diferențe ascunse în imagine. Le poți găsi pe toate?

Care sunt cele trei diferențe

La o deosebită atenție se pot observa cele trei diferențe între cele două imagini. Prima este la gulerul tricoului, a doua la situl arheologic și a treia la pantaloni.

