Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă

21 oct. 2025, 15:27, Teste IQ
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă

Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1 + 0 = 10, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol.

De această dată, trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma 1 + 0 = 10. Acest test necesită o atenție sporită la detalii, pentru a descoperi ce băț trebuie mutat.

Despre testele IQ

Testele de inteligență au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

„Binet și colegul său, Theodore Simon, au început să dezvolte întrebări care se concentrau pe domenii care nu erau predate explicit în sala de clasă, cum ar fi atenția, memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. Apoi au lucrat pentru a determina care întrebări preziceau cel mai bine succesul academic”, notează Verywellmind.com.

În acest sens, a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei, fiind recomandate chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

1 + 0 = 10 devine o egalitate corectă, dacă mutați un singur chibrit

De data asta, tot ceea ce trebuie să faceți este să aveți atenție asupra ecuației de mai sus. Care este bățul de chibrit care trebuie să fie mutat, pentru ca egalitatea să devină corectă?

Priviți atent operația incorectă: 1 + 0 = 10. Un singur băț trebuie mutat. Pentru o operație logică, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați bățul de la cifra 0 și să o transformați în 9.

În acest fel vom avea: 1 + 9 = 10

Recomandările autorului:

Test de perspicacitate | Găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi „karate kid”

TEST IQ | 99% nu reușesc! Tu poți identifica elefantul ascuns în această iluzie optică?

Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”