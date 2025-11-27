Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de logică | Aceste două dormitoare par identice, dar nu sunt. Identificați cele 4 diferențe

Test de logică | Aceste două dormitoare par identice, dar nu sunt. Identificați cele 4 diferențe

27 nov. 2025, 15:20, Teste IQ
Test de logică | Aceste două dormitoare par identice, dar nu sunt. Identificați cele 4 diferențe

Gândul.ro vă propune astăzi un test de logică. Două imagini care par identice, însă nu sunt, cele două ascund patru diferențe.

Puzzle-urile „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena abilitățile de observare și de a-ți antrena creierul rapid. Provoacă-te să găsești toate cele patru diferențe subtile în frumoasa scenă din dormitor înainte ca timpul de 30 de secunde să se termine.

Găsește cele patru diferențe în mai puțin de 30 de secunde

Puzzle-urile „Găsește diferențele” sunt doar o modalitate distractivă de a te implica, dar încurajează și consolidarea memoriei, îmbunătățirea concentrării și a abilităților de procesare vizuală. Sunt distractive pentru toate vârstele, ușor de împărtășit și se pot transforma într-un eveniment competitiv și captivant cu familia sau un grup de prieteni.

Misiunea ta este să descoperi toate cele patru diferențe înainte ca timpul să se termine! Sunt multe lucruri de observat: obiecte, culori și chiar diferențe subtile care sunt deghizate în fundal.

Ai doar 30 de secunde, așa că concentrează-te cu atenție și uită-te cu atenție la fiecare secțiune. Ești pregătit pentru asta? Hai să vedem cât de puternice sunt abilitățile tale de observare!

Unele diferențe erau evidente, altele erau minore, dar fiecare contribuie la aspectul general al camerei. Hai să aruncăm o privire la fiecare detaliu pe care s-ar putea să-l fi ratat și să testăm cât de atent ești cu adevărat.

Iată care este soluția

  1. Din dulap lipsesc hainele agățate.
  2. Soarele de afară este vizibil într-una dintre imagini.
  3. O cutie de jucării este așezată pe covor.
  4. Există o pată pe cearșafuri.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
EXCLUSIV România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei
16:15
România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei