Test de logică | Aceste două dormitoare par identice, dar nu sunt. Identificați cele 4 diferențe

Gândul.ro vă propune astăzi un test de logică. Două imagini care par identice, însă nu sunt, cele două ascund patru diferențe.

Puzzle-urile „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena abilitățile de observare și de a-ți antrena creierul rapid. Provoacă-te să găsești toate cele patru diferențe subtile în frumoasa scenă din dormitor înainte ca timpul de 30 de secunde să se termine.

Găsește cele patru diferențe în mai puțin de 30 de secunde

Puzzle-urile „Găsește diferențele” sunt doar o modalitate distractivă de a te implica, dar încurajează și consolidarea memoriei, îmbunătățirea concentrării și a abilităților de procesare vizuală. Sunt distractive pentru toate vârstele, ușor de împărtășit și se pot transforma într-un eveniment competitiv și captivant cu familia sau un grup de prieteni.

Misiunea ta este să descoperi toate cele patru diferențe înainte ca timpul să se termine! Sunt multe lucruri de observat: obiecte, culori și chiar diferențe subtile care sunt deghizate în fundal.

Ai doar 30 de secunde, așa că concentrează-te cu atenție și uită-te cu atenție la fiecare secțiune. Ești pregătit pentru asta? Hai să vedem cât de puternice sunt abilitățile tale de observare!

Unele diferențe erau evidente, altele erau minore, dar fiecare contribuie la aspectul general al camerei. Hai să aruncăm o privire la fiecare detaliu pe care s-ar putea să-l fi ratat și să testăm cât de atent ești cu adevărat.

Iată care este soluția

Din dulap lipsesc hainele agățate. Soarele de afară este vizibil într-una dintre imagini. O cutie de jucării este așezată pe covor. Există o pată pe cearșafuri.

Recomandările autorului: