Prima pagină » Diverse » Teste IQ » TEST de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi elevi, în maximum 49 de secunde!

TEST de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi elevi, în maximum 49 de secunde!

02 oct. 2025, 16:41, Teste IQ
TEST de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi elevi, în maximum 49 de secunde!

Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” devin rapid o activitate preferată pe internet și este destul de ușor de înțeles de ce. Acestea oferă divertisment și un antrenament rapid al creierului, fiind perfecte atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Ele te provoacă să găsești mici diferențe ascunse între două imagini, care arată aproape la fel la prima vedere. Nu sunt doar o modalitate excelentă de a-ți petrece timpul, ci îți oferă și un mic antrenament plăcut pentru creier, scrie jagranjosh.com.

Uită-te la aceste două imagini cu un băiat care studiază. La prima vedere, par identice – dar uită-te puțin mai atent. Există trei mici diferențe ascunse acolo. Crezi că le poți observa pe toate în doar 49 de secunde?

Hai să vedem cât de ageri sunt ochii tăi! Ei bine, este timpul să afli adevărul! Pune-ți pălăria de detectiv și explorează acest puzzle captivant care îți va pune abilitățile de observare la maximum.

La prima vedere, aceste imagini alăturate pot părea la fel, dar nu vă lăsați păcăliți, deoarece există trei diferențe subtile care așteaptă să fie descoperite cât mai curând posibil.

Dacă nu le-ai găsit, noi îți oferim rezolvarea:

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ulterior, guvernul SUA a folosit versiuni modificate ale acestor teste în timpul Primului Război Mondial. Liderii forțelor armate știau că dacă oameni necalificați vor intra în luptă acest lucru ar putea fi periculos. Așa că au folosit testele pentru a ajuta la găsirea candidaților calificați. Armata continuă să facă acest lucru chiar și în ziua de astăzi.

Testele IQ au multe scopuri diferite, notează Joel Schneider, psiholog la Universitatea de Stat din Illinois. Unele teste de IQ au fost concepute pentru a evalua copiii la anumite vârste, iar altele sunt pentru adulți.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Sunt adevărate genii, descoperă teorii şi aparate noi. Reprezintă 0,2% din populaţie. Printre personalitățile contemporane cunoscute cu un IQ mare se numără Bill Gates sau Stephen Hawking.

În schimb, valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialişti, cercetători sau manageri foarte buni. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman au un IQ care se încadrează în aceste valori.

Valorile dintre 121 sunt 130 sunt mult peste medie. Persoane cu valorile acestea pot finaliza studii universitare cu uşurinţă şi pot obţine rezultate extraordinare în funcţii de conducere sau în activitaţi creatoare. Persoanele cu valorile acestea reprezintă 6% din populaţie.

Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Florin Dumitrescu, asaltat de o fană în cimitir: Mi-a căzut fața
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Centura noastră de asteroizi dispare încetul cu încetul. Care va fi soarta acesteia?
POLITICĂ Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
17:29
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
LOTO Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
17:24
Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
VIDEO Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”
17:22
Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”
EXTERNE Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
17:17
Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
ULTIMA ORĂ A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină
17:14
A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină
JUSTIȚIE România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora
17:10
România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora
Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron
EXTERNE Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron
ACTUALITATE România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă
VIDEO Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan
Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
IMOBILIARE Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani”
Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani”