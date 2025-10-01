Test de inteligență | Doar un geniu poate vedea sticla din această iluzie optică virală

Astăzi Gândul vă propune un nou test de inteligență bazat pe o iluzie optică virală.

Imaginea de mai sus înfățișează un macaw colorat atârnat cu capul în jos de o creangă.

Test de inteligență, găsește sticla din imagine în 5 secunde

În imagine se ascunde o sticlă. Poți găsi sticla în 5 secunde?

Timpul tău începe acum! Dacă te numeri printre fanii puzzle-urilor cu cea mai ageră privire, vei fi primul care va găsi sticla ascunsă.

O rundă imensă de aplauze pentru acei cititori extrem de atenți care au reușit să găsească sticla ascunsă în limita de timp.

Cei care nu au putut găsi sticla pot consulta soluția de mai jos.

Finalizarea sarcinii într-un interval de timp cât mai scurt nu numai că prezintă priceperea vizuală a cuiva, dar reflectă și un IQ ridicat, deoarece demonstrează capacitatea de a procesa și analiza informațiile rapid și precis.

Ce sunt iluziile optice

Iluziile optice sunt printre cele mai populare puzzle-uri care domină spațiul web în zilele noastre. Aceste imagini aparent complicate testează modul în care sistemul vizual uman percepe împrejurimile. Aceste iluzii oferă informații puternice despre modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale primite de ochii noștri.

Iluziile optice pot, de asemenea, să vă îmbunătățească abilitățile de observare, ascuțindu-vă astfel vederea. Studiile au arătat că practicarea regulată a acestor puzzle-uri poate îmbunătăți abilitățile cognitive, inclusiv memoria, atenția și percepția.

Testele IQ pot include atât completarea unor puzzle-uri, cât și completarea unei serii de imagini, de numere sau identificarea unei structuri logice. Astfel de teste pot fi aplicate persoanelor cu vârste cuprinse între 3 și 90 de ani.

