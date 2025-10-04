Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de perspicacitate | Doar 3 dintre 100 de oameni pot identifica peștele ascuns în această iluzie optică

04 oct. 2025, 10:34, Teste IQ
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test de perspicacitate. Trebuie să priviți cu atenție iluzia optică de mai sus și să identificați peștele ascuns.Doar 3 din 100 de oameni reușesc să vadă peștele foarte rapid. Dacă nu l-ați descoperit, atunci mai jos în articol găsiți răspunsul corect.

De altfel, tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginea de mai sus și să reușiți să găsiți unde se ascunde peștele. Astfel de teste, care sunt împletite cu iluziile optice, pot fi adevărate „provocări” vizuale. Înainte de a afla varianta corectă a testului, vă invităm să descoperiți, în articol, câteva detalii legate de acest tip de teste.

Ce este o iluzie optică? Aceasta reprezintă o percepție vizuală eronată asupra unui lucru. De obicei, astfel de „iluzii” se obțin în urma întrepătrunderii unor elemente între ele. De cele mai multe ori, iluziile sunt formate cu ajutorul formelor care apar în imagine, dar și a umbrelor, luminilor, culorilor, perspectivei și a distanței.

Acum, rămâne o singură întrebare: unde se află peștele în imaginea de mai jos?

Unde este peștele?

Test de perspicacitate: unde este peștele?

La o atenție sporită asupra imaginii, poate fi observat un jaguar care doarme într-un copac. De altfel, un alt element care poate fi identificat rapid reprezintă o inimă roșie, în partea superioară a imaginii. Totuși, unde se află peștele? Liniile din imaginea de mai sus pot induce în eroare privitorul.

Sunteți pregătiți să aflați unde este peștele?

Dacă priviți în partea dreaptă a imaginii, veți descoperi câteva crenguțe și frunze care formează un pește. Iată dovada:

Aici se află peștele

