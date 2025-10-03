Test IQ exclusiv pentru genii | 5 + 6 = 4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Gândul vă propune și azi un text exclusiv pentru genii. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur băț de chibrit.

Astfel, exercițiul 5+6=4 este greșit. Mutând doar un singur băț de chibrit, se poate transforma, dintr-un exercițiu greșit într-unul corect.

Astfel de teste sunt pentru cei cu un IQ peste medie, ajută la concentrare și la memorie. Dacă și tu vrei să îți dezvolți capacitățile cognitive, trebuie să rezolvi constant astfel de teste. Exercițiul propus nu are limită de timp, așadar, ai tot timpul din lume ca să te concentrezi. Trebuie doar puțină atenție. Care să fie rezolvarea?

Ei, bine, rezolvarea este următoarea: se ia un băț de la cifra patru și se adaugă în jos. Exercițiul se transformă din 5+6=4 în 5+6=11, ceea ce este corect.

De-a lungul timpului, testele IQ au fost perfectionate de către celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-numitul test „Binet-Simon”. Testul respectiv avea 30 de întrebări. Adesea, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei.

De asemenea, specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, ca să le dezvolta gradul de inteligență, logica și atenția. Sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede. Ele pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Felicitări celor care au reușit să rezolve acest test exclusiv pentru genii. Cei care nu au reușit însă, pot să încerce să rezolve și testele de mai jos.

