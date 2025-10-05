Test de perspicacitate | Doar 1% dintre oameni poate identifica cele 2 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 10 secunde

Gândul.ro vă prezintă, duminică, un nou test de perspicacitate în care trebuie să identificați cele 2 diferențe dintre două imagini, în cel mult 10 secunde. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginile care par să se oglindească și să descoperiți doar elementele care nu sunt identice. Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Astfel de teste pot fi efectuate atât de cei mici, cât și de adulți. Precum în cazul testelor de inteligență, cele de perspicacitate pot contribui la dezvoltarea atenției și a rapidității în gândire. Astfel de teste au fost integrate în diverse jocuri logice sau în cele de tip puzzle, cu scopul de a dezvolta gradul de inteligență al celor mici.

Test de perspicacitate cu găsirea diferențelor: care sunt cele 2 elemente distinctive?

Acum, tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți care sunt cele două diferențe dintre imaginile de mai jos. La prima vedere, ați putea spune că imaginile sunt identice, însă realitatea este cu totul diferită. Există două elemente distinctive între cele două imagini care par a fi „în oglindă”.

Unde se află diferențele?

Ați reușit să găsiți diferențele între cele două imagini de mai sus? Dacă nu, atunci noi vă sărim în ajutor.

Trebuie să priviți cu atenție fiecare element din imaginile care par a fi oglindite. Veți observa elemente colorate, care fac parte din categoria obiectelor de papetărie și birotică. Însă, la o atenție deosebită, veți descoperi că, în a doua imagine, lipsește o agrafă metalică, iar setul de pictură are o singură culoare diferită.

