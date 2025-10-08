Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de logică | Găsiți cele două pisici ascunse în această iluzie optică virală! Recordul este de 11 secunde

08 oct. 2025, 15:24, Teste IQ
Testează-ți vederea. Doar cei cu o vedere perfectă vor putea identifica cele două pisici ascunse în această imagine vintage, în doar 11 secunde. Află dacă ești unul dintre cei cu o vedere excepțională.

O imagine vintage cu o iluzie optică, distribuită mai sus, înfățișează o scenă dintr-o sufragerie în care un cuplu și fiica lor sunt văzuți petrecându-și timpul liber.

Iluzie optică: Găsește două pisici ascunse

În imagine se ascund două pisici.

Poți găsi cele două pisici ascunse în 11 secunde?

Timpul tău începe acum!

Ai găsit cele două pisici?

O rundă imensă de aplauze pentru acei cititori extrem de atenți care au reușit să găsească cele două pisici ascunse în limita de timp.

Cei care nu au putut găsi cele două pisici ascunse pot consulta soluția de mai jos.

Cele două pisici ascunse pot fi văzute în două locuri diferite în imagine: una în poala doamnei, iar cealaltă pisică este văzută sub piciorul domnului.

Ce sunt iluziile optice

Iluziile optice sunt printre cele mai populare puzzle-uri care domină spațiul web în zilele noastre. Aceste imagini aparent complicate testează modul în care sistemul vizual uman percepe împrejurimile. Aceste iluzii oferă informații importante despre modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale primite de ochii noștri.

Iluziile optice sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a observa lucrurile, fiind astfel un exercițiu excelent pentru a-ți perfecționa abilitățile vizuale. Studiile au arătat că practicarea regulată a acestor puzzle-uri poate îmbunătăți abilitățile cognitive, inclusiv memoria, atenția și percepția.

