07 oct. 2025, 16:45, Teste IQ
Test de inteligență | Mutați un singur CHIBRIT, pentru a transforma 17+7=10 într-o egalitate corectă

Vremea de azi nu e deloc plăcută. Cerul înnorat și ploaia constantă îți strică dispoziția.  Însă, GÂNDUL.ro îți va provoca mintea cu un nou test de inteligență care să te distragă de la vremea mohorâtă. 

Pare ușor, dar până și cei mai geniali matematicieni se pot împotmoli în găsirea răspunsului corect. Testul de azi e un exercițiu matematic, o operație de adunare: 17 +7 = 10.

Este clar și pentru un copil de clasa I că rezultatul nu este corect. 17 + 7 nu fac 10, ci 24.  Tot ce trebuie să faci este să muți un singur chibrit. De unde ai putea începe? Așa cum s-a mai spus, este un exercițiu care îi poate încurca și pe cei mai pricepuți.

Să fie chibritul stâng? Să fie chibritul din cifra 7? Ar putea fi chibritul drept de la numărul 10? Este dificil. Hai să-l facem și mai greu. 10 secunde. Veți avea la dispoziție 10 secunde pentru a rezolva acest test.

Chiar și un as la matematică ar putea să eșueze.

Rezolvarea testului

Timpul va expira în 3….2….1…..GATA! Nisipul din clepsidră s-a scurs.

Felicitări celor care au reușit să rezolve testul. Pentru cititorii care n-au găsit soluția, avem modalitatea de rezolvare în imaginea de mai jos:

Tot ce trebuia făcut: era mutat chibritul stâng din cifra 7 a numrăului 17. Astfel, 17 devenea 11.

Și trebuia mutat chibritul în cifra 0 a numărului 10. Și 10 devenea numărul 18.

11 + 7 = 18

