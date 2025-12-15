Prima pagină » Diverse » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1-4=9 într-o egalitate corectă

15 dec. 2025, 16:18, Diverse
Test de inteligență. Mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 1-4=9 într-o egalitate corectă. Testul de inteligență este destinat atât celor mici, cât și celor mari.

Gândul vă provoacă să testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Exercițiul 1-4=9 este greșit. Dar acest exercițiu poate fi corectat prin mutarea unui singur băț de chibrit. Descoperiți soluția și puneți-vă priceperea la încercare.

Gândul vă invită testați abilitățile cognitive și logice printr-un joc interactiv simplu, dar provocator. În imaginea prezentată, ecuația 1-4=9 este formată din bețe de chibrit, însă este greșită.

Provocarea este să mutați un singur băț de chibrit în așa fel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod cât mai distractiv.

Este nevoie și de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere. Ai găsit soluția pentru a corecta ecuația? Dacă încă mai cauți, grăbește-te: timpul trece rapid!

Celor care nu au reușit să dea răspunsul corect, îl spunem noi: Un băț de chibrit de la cifra 9 se mută la cifra 1, astfel încât soluția devine 7-4=3, adică un exercițiu corect. A fost greu sau a fost ușor? Pentru a exersa mai mult, încearcă și alte teste de mai jos.

TEST IQ | 8 + 9 = 1 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | 13 – 1 = 11 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

