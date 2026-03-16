Timothée Chalamet a fost umilit la Premiile Oscar 2026. Conan O’Brien a râs de el de față cu Kylie Jenner.

Gazda Galei Premiilor Oscar 2026, Conan O’Brien, nu l-a iertat pe tânărul actor Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar, pentru afirmațiile sale tăioase despre balet, scrie People.

Conan O’Brien l-a mustrat pe Timothée Chalamet, după ce starul din „Marty Supreme” a spus că „nimănui” nu-i pasă de balet sau operă.

Actorul în vârstă de 30 de ani a venit la Gala Oscar alături de iubita lui, Kylie Jenner, dar acest fapt nu l-a împiedicat pe Conan să scoată „armele”.

„Securitatea este foarte sporită în această seară”, a spus O’Brien, la începutul evenimentului. „Mi s-a spus că sunt îngrijorări cu privire la posibile atacuri din partea comunităților de operă și balet”.

Unul dintre cameramani s-a concentrat apoi asupra lui Chalamet, care a râs la gluma lui Conan O’Brien. „Sunt doar supărați că ai omis jazzul”, a glumit comedianul.

Chalamet, apărat de colegi: „Un băiat minunat”

Actorul Kevin O’Leary, care a jucat alături de Chalamet în „Marty Supreme”, i-a luat apărarea tânărului, într-o intervenție la „Variety”, pe covorul roșu, chiar la Gala Oscar: „Acel băiat e minunat. A încasat-o cu vârf și îndesat. Apropos, Chalamet a promovat foarte mult opera și baletul”.

Controversa s-a iscat după ce Timothée Chalamet a comentat, în timpul unei discuții cu Matthew McConaughey (alături de care a jucat în super-producția „Interstellar”), pe marginea baletului și a operei.

„Nu vreau să lucrez la balet sau opera, locuri de genul: „Hei, hai să ținem în viață acest lucru”, este ca și cum nimănui nu-i i-ar mai păsa de aceste activități”, a spus Chalamet, râzând.

După ce a realizat că afirmațiile sale ar putea deranja pe cineva, Chalamet a adăugat: „Tot respectul pentru oamenii din balet și operă. Am pierdut 14 cenți din banii luați pe vizualizări. Am „încasat-o” fără niciun motiv”.

Whoopi Goldberg l-a avertizat pe tânărul star

Declarațiile lui Timothée Chalamet a înfuriat multă lume din industria baletului și a teatrului, în general.

Una dintre cele mai cunoscute actrițe Whoopi Goldberg, l-a avertizat, pe Chalamet, într-un interviu oferit celor de la „The View”: „Când îți faci nevoile pe forma de artă a altora, nu pare în regulă. Nu te simți bine când vezi așa ceva… Așa că ai grijă. Doar spun… Ai grijă, băiete”.

