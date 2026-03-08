Actorul Timothee Chalamet și-a pus în cap lumea artelor, după o afirmație considerată nepotrivită. Ce replică a aprins spiritele

Actorul Timothee Chalamet, nominalizat la Oscar în 2026, a stârnit o adevărată controversă în lumea artelor performative după ce a afirmat că nu crede că publicul se mai interesează de balet și operă, considerând aceste domenii ca nefiind pe placul maselor

Potrivit BBC, comentariile au fost făcute într‑o discuție informală cu Matthew McConaughey la University of Texas, în februarie, într‑un eveniment organizat de Variety și CNN despre provocările cinematografiei contemporane.

„Nu aș vrea să lucrez în balet sau operă sau în chestii unde e ca și cum ai spune: «Hei, să păstrăm asta în viață, deși nimănui nu îi mai pasă». Tot respectul pentru toți oamenii din balet și operă. Tot respectul pentru toți oamenii din balet și operă”, a afirmat actorul Timothee Chalamet, alături de o glumă despre faptul că ar fi pierdut „14 cenți din audiență” făcând acest comentariu.

Ulterior, deși a încercat să își atenuze declarația, spunând că a glumit, remarcile lui Chalamet au fost primite cu critici dure de artiști, companii de balet şi operă.

Opera Metropolitană din New York a răspuns public pe rețelele sociale, postând un videoclip din culisele unei reprezentații cu mesajul: „This one’s for you, Timothee Chalamet (Asta este pentru tine, Timothee Chalamet-n.r.)”, ca răspuns la comentariul său.

La rândul lor, balerini profesioniști au criticat afirmația considerată drept îngustă și lipsită de respect pentru forme de artă ce au o tradiție veche și necesită un nivel ridicat de pregătire și disciplină.

Unii au descris declarația ca fiind „decepționantă” sau „tristă”, subliniind importanța de a sprijini și uni comunitățile artistice, nu de a le minimaliza.

Alți critici și artiști au atras atenția că baletul și opera sunt trăitoare și relevante în continuare, atrăgând public și generând spectacole apreciate în întreaga lume.

