Prima pagină » Diverse » Trump, furios pe Norvegia pentru că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vom uita această decizie rușinoasă”

Trump, furios pe Norvegia pentru că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vom uita această decizie rușinoasă”

Trump, furios pe Norvegia pentru că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vom uita această decizie rușinoasă”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Comitetului Nobel după ce Premiul Nobel pentru Pace 2026 i-a fost acordat juristei Navi Pillay. Liderul de la Casa Albă consideră decizia o insultă la adresa Americii și avertizează Norvegia: „nu vom uita!”.

Președintele Trump și-a exprimat public furia după ce a ratat și de această dată Premiul Nobel pentru Pace în 2026, distincție pe care susține că ar fi meritat-o pentru eforturile sale diplomatice. Într-un discurs susținut vineri, la un eveniment electoral din Syracuse, statul New York, liderul de la Casa Albă a criticat vehement Comitetul Nobel norvegian, acuzându-l că a transformat una dintre cele mai prestigioase distincții internaționale într-un instrument ideologic.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Potrivit The Guardian, Trump a susținut că reputația premiului a fost compromisă de persoane pe care le-a caracterizat drept „ideologi radicali”, ostili democrației și civilizației. Liderul de la Casa Albă a mers și mai departe, lansând un avertisment dur adresat Norvegiei, țara în care este desemnat laureatul Nobel pentru Pace.

„Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”, a afirmat Trump.

Donald Trump: „Era construirii națiunilor conduse de SUA s-a încheiat” / Foto – Mediafax

Deși ceremonia și selecția laureatului sunt organizate în Norvegia, decizia aparține Comitetului Nobel norvegian, o instituție distinctă de guvernul de la Oslo.

Trump promite încheierea războaielor din Ucraina și Iran, dar amenință Teheranul

În încercarea de a-și justifica revendicarea premiului, liderul american a invocat rolul pe care susține că l-a avut în soluționarea mai multor conflicte internaționale. Lista prezentată de Trump include însă și dispute care nu au reprezentat războaie propriu-zise, precum și confruntări militare care continuă.

Trump a afirmat că poate pune capăt rapid atât războiului dintre Rusia și Ucraina, cât și conflictului cu Iranul, fără să prezinte un calendar concret sau condițiile unui eventual acord.

În cazul Teheranului, discursul său a căpătat un ton amenințător.

„Iranul va fi rezolvat foarte repede, într-un fel sau altul: fie ne dau tot ce vrem, fie nu vor mai exista”, a spus Trump.

Donald Trump - Foto: X/@MarcoFattorini

Donald Trump – Foto: X/@MarcoFattorini

Președintele SUA a susținut, de asemenea, că a împiedicat Iranul să obțină arme nucleare și că intervențiile sale diplomatice ar fi salvat mai multe vieți decât acțiunile oricărui alt lider din istorie.

Cine este Navi Pillay, laureata Nobelului pentru Pace pe care Trump o numește „o anonimă”

Premiul Nobel pentru Pace din 2026 i-a fost atribuit juristei sud-africane Navi Pillay, fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, pentru activitatea sa în apărarea drepturilor fundamentale și promovarea dreptului internațional.

De-a lungul carierei, Pillay s-a implicat în demersuri internaționale privind tragerea la răspundere a celor acuzați de crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

Jurista a condus inclusiv o comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite care a concluzionat că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza. Autoritățile israeliene au respins această concluzie.

Trump a minimalizat meritele laureatei, prezentând-o drept „o anonimă” și criticând orientarea sa liberală și legăturile cu ONU.

Alegerea lui Navi Pillay a fost anunțată vineri, 9 octombrie, de Comitetul Nobel norvegian, în cadrul procedurii anuale de desemnare a laureatului Premiului Nobel pentru Pace.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de un analist
Mediafax
Și-a UCIS soția și acum este CONDAMNAT la închisoare PE VIAȚĂ
Click
Ce se întâmplă cu banii din pensia privată dacă titularul moare. Cine îi moștenește și ce acte sunt necesare
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O metodă ingenioasă deschide o cale nouă de a detecta leziunile cerebrale după AVC
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
INEDIT Rețeta de dulceață de morcovi a călugărului Efrem. Monahul bucătar de la Mănăstirea Dervent este renumit pentru măiestria sa culinară
08:00
Rețeta de dulceață de morcovi a călugărului Efrem. Monahul bucătar de la Mănăstirea Dervent este renumit pentru măiestria sa culinară
IMPRESIONANT Un elev român a fost medaliat cu aur la Olimpiada de Inteligență Artificială. Alexandru Thury-Burileanu a intrat în Top 20 mondial din 100 țări
08:00
Un elev român a fost medaliat cu aur la Olimpiada de Inteligență Artificială. Alexandru Thury-Burileanu a intrat în Top 20 mondial din 100 țări
DEZVĂLUIRI Michael Douglas rupe tăcerea după 35 de ani și dezvăluie aventura cu o actriță celebră din „Basic Instinct”: „Eram pregătit să-mi părăsesc soția”
08:00
Michael Douglas rupe tăcerea după 35 de ani și dezvăluie aventura cu o actriță celebră din „Basic Instinct”: „Eram pregătit să-mi părăsesc soția”
NEWS ALERT Două alerte aeriene în nordul județului Tulcea, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Populația a fost avertizată
07:46
Două alerte aeriene în nordul județului Tulcea, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Populația a fost avertizată
ANALIZĂ EXCLUSIV Peste timp va putea AI să spargă portofelele Bitcoin? Avertismentul unui cercetător: Pregătiți-vă de modul buncăr! Superinteligența matematică este deja aici
07:33
Peste timp va putea AI să spargă portofelele Bitcoin? Avertismentul unui cercetător: Pregătiți-vă de modul buncăr! Superinteligența matematică este deja aici
ACTUALITATE 10 Octombrie, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 59 de ani. Ziua Mondială a Sănătății Mintale
07:15
10 Octombrie, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 59 de ani. Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Cele mai noi

Trimite acest link pe