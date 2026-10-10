Trump, furios pe Norvegia pentru că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vom uita această decizie rușinoasă”

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Comitetului Nobel după ce Premiul Nobel pentru Pace 2026 i-a fost acordat juristei Navi Pillay. Liderul de la Casa Albă consideră decizia o insultă la adresa Americii și avertizează Norvegia: „nu vom uita!”.

Președintele Trump și-a exprimat public furia după ce a ratat și de această dată Premiul Nobel pentru Pace în 2026, distincție pe care susține că ar fi meritat-o pentru eforturile sale diplomatice. Într-un discurs susținut vineri, la un eveniment electoral din Syracuse, statul New York, liderul de la Casa Albă a criticat vehement Comitetul Nobel norvegian, acuzându-l că a transformat una dintre cele mai prestigioase distincții internaționale într-un instrument ideologic.

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„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Potrivit The Guardian, Trump a susținut că reputația premiului a fost compromisă de persoane pe care le-a caracterizat drept „ideologi radicali”, ostili democrației și civilizației. Liderul de la Casa Albă a mers și mai departe, lansând un avertisment dur adresat Norvegiei, țara în care este desemnat laureatul Nobel pentru Pace.

„Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”, a afirmat Trump.

Deși ceremonia și selecția laureatului sunt organizate în Norvegia, decizia aparține Comitetului Nobel norvegian, o instituție distinctă de guvernul de la Oslo.

Trump promite încheierea războaielor din Ucraina și Iran, dar amenință Teheranul

În încercarea de a-și justifica revendicarea premiului, liderul american a invocat rolul pe care susține că l-a avut în soluționarea mai multor conflicte internaționale. Lista prezentată de Trump include însă și dispute care nu au reprezentat războaie propriu-zise, precum și confruntări militare care continuă.

Trump a afirmat că poate pune capăt rapid atât războiului dintre Rusia și Ucraina, cât și conflictului cu Iranul, fără să prezinte un calendar concret sau condițiile unui eventual acord.

În cazul Teheranului, discursul său a căpătat un ton amenințător.

„Iranul va fi rezolvat foarte repede, într-un fel sau altul: fie ne dau tot ce vrem, fie nu vor mai exista”, a spus Trump.

Președintele SUA a susținut, de asemenea, că a împiedicat Iranul să obțină arme nucleare și că intervențiile sale diplomatice ar fi salvat mai multe vieți decât acțiunile oricărui alt lider din istorie.

Cine este Navi Pillay, laureata Nobelului pentru Pace pe care Trump o numește „o anonimă”

Premiul Nobel pentru Pace din 2026 i-a fost atribuit juristei sud-africane Navi Pillay, fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, pentru activitatea sa în apărarea drepturilor fundamentale și promovarea dreptului internațional.

De-a lungul carierei, Pillay s-a implicat în demersuri internaționale privind tragerea la răspundere a celor acuzați de crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

Jurista a condus inclusiv o comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite care a concluzionat că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza. Autoritățile israeliene au respins această concluzie.

Trump a minimalizat meritele laureatei, prezentând-o drept „o anonimă” și criticând orientarea sa liberală și legăturile cu ONU.

Alegerea lui Navi Pillay a fost anunțată vineri, 9 octombrie, de Comitetul Nobel norvegian, în cadrul procedurii anuale de desemnare a laureatului Premiului Nobel pentru Pace.