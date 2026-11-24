Rusia reconstruiește o garnizoană de lângă granița NATO, aproape de Finlanda. Operațiunea demarată de ruși a fost descoperită cu ajutorul unor imagini din satelit.

În centrul atenției se află garnizoana Kamenka, iar imaginile satelitare au fost obținute de finlandezii de la Yle. Rușii demolează clădirile vechi și reconstruiesc garnizoana care este situată la aproximativ 60 km de granița cu Finlanda.

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Este în construcție un nou centru de instruire pentru luptă și trageri

Imaginile din satelit obținute de Yle arată că, în 2026, Rusia a demolat numeroase clădiri din garnizoana Kamenka și a demarat noi lucrări de construcție.

Conform informațiilor transmise de finlandezi, lucrările resepctive nu au fost anunțate anterior, nici în Rusia, nici în Occident.

În partea de sud a garnizoanei au fost demolate numeroase hale pentru vehicule și clădiri de mentenanță.

În paralel, se află în construcție un nou centru de instruire pentru luptă și trageri.

De asemenea, în apropiere, au fost săpate iazuri destinate stingerii incendiilor.

În interior, ar fi fost construită și o capelă.

De curând, Gazprom a conectat la rețeaua de gaze 22 de blocuri de locuințe, cuprinzând aproximativ 1.600 de apartamente. În zona garnizoanei locuiesc circa 8.000 de oameni.

Numărul trupelor rusești din apropierea Finlandei va crește semnificativ

În 2024, Rusia a reînființat Districtul Militar Leningrad și a anunțat că își va consolida forțele din zona nordică.

Yle estimează că numărul trupelor din apropierea Finlandei va crește semnificativ, în mod gradual.

Începând de la sfârșitul anilor ’90, Kamenka a găzduit o brigadă formată din aproximativ 4.400 de militari.