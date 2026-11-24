Rusia reconstruiește o garnizoană de lângă granița NATO, aproape de Finlanda. Operațiunea demarată de ruși a fost descoperită cu ajutorul unor imagini din satelit.
În centrul atenției se află garnizoana Kamenka, iar imaginile satelitare au fost obținute de finlandezii de la Yle. Rușii demolează clădirile vechi și reconstruiesc garnizoana care este situată la aproximativ 60 km de granița cu Finlanda.
Baza militară găzduiește Divizia 69 de Pușcași Motorizați, unitate care se află încă în proces de constituire, notează Mediafax.
Imaginile din satelit obținute de Yle arată că, în 2026, Rusia a demolat numeroase clădiri din garnizoana Kamenka și a demarat noi lucrări de construcție.
Conform informațiilor transmise de finlandezi, lucrările resepctive nu au fost anunțate anterior, nici în Rusia, nici în Occident.
În interior, ar fi fost construită și o capelă.
De curând, Gazprom a conectat la rețeaua de gaze 22 de blocuri de locuințe, cuprinzând aproximativ 1.600 de apartamente. În zona garnizoanei locuiesc circa 8.000 de oameni.
În 2024, Rusia a reînființat Districtul Militar Leningrad și a anunțat că își va consolida forțele din zona nordică.
Yle estimează că numărul trupelor din apropierea Finlandei va crește semnificativ, în mod gradual.
Începând de la sfârșitul anilor ’90, Kamenka a găzduit o brigadă formată din aproximativ 4.400 de militari.
Noua divizie este planificată să ajungă la un efectiv de până la 11.000 de oameni. Trupe din divizia în formare luptă deja în Ucraina, în zona Harkov.